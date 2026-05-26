Una empresa rechaza a un candidato de trabajo y la respuesta que da es para que le hagan el dueño

Tomás ha sido el protagonista de una de las respuestas que van a perdurar durante días en redes sociales. Hizo una entrevista de trabajo y poco después el departamento de Recursos Humanos le envió un correo electrónico en el que aseguraban estar encantados con él, pero que no iban a seguir adelante con la candidatura.

"Estimado Tomás, antes de nada, queremos darte las gracias por el tiempo, las ganas y el interés que has puesto en nuestro proceso de selección para este puesto de trabajo. Nos ha encantado conocerte y descubrir el talento que llevas dentro", comenzó afirmando el mensaje.

Y justo después llega el "pero" que traen consigo este tipo de inicios: "Lamentablemente, esta vez no vamos a seguir adelante con tu candidatura. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y el listón estaba alto". Y añade: "Como se suele decir, no eres tú, somos nosotros".

"Nos guardamos tu contacto en nuestra base de datos VIP"

Aun así, le han considerado un posible futuro candidato: "Fuera de bromas, tu perfil nos ha parecido fantástico, nos guardamos tu contacto en nuestra base de datos 'VIP', prometemos que no es un agujero negro, porque nunca se sabe cuándo se va a abrir una vacante donde encajes a la perfección".

Rematan con un mensaje final muy típico: "Te deseamos todo el éxito del mundo en tus próximos proyectos y ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar más adelante".

Lo que ha arrasado ha sido la respuesta de Tomás, con más de 117.000 'me gusta', que sin duda para muchos se ha ganado que sí le contraten de verdad. A Tomás no le parece bien y, al igual que le han rechazado a él, él también rechaza su rechazo.

El rechazo al rechazo

"Buenas, equipo de Recursos Humanos. Gracias por vuestro interés en rechazar mi candidatura. He estado revisando los motivos del rechazo y me ha dejado impresionado vuestro modo de operar y de pasar tan rápido a otros candidatos, especialmente si el listón está tan alto como decís", comienza respondiendo.

Y prosigue: "He de decir que he recibido muchos correos de rechazo este año. Por ello, después de pensármelo bien, he decidido no aceptar vuestro rechazo esta vez".

No se corta en lo absoluto y remata: "De nuevo, les doy las gracias por su tiempo y su valor para negar mi admisión a su empresa y les deseo que pasen un buen fin de semana ahora que su búsqueda ha terminado. Estoy deseando unirme al equipo".

"Espero respuestas con el día que me incorporo", ha concluido.