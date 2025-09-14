Tres jóvenes de 30 años fundan una empresa en pandemia en el garaje de su cuñada y ahora acumulan millones de euros

Una inversión muy acertada. Durante la pandemia, tres hombres polacos de 30 años unieron fuerzas y fundaron un negocio en el garaje de sus cuñadas. La propuesta de valor: tazas que se pueden personalizar. En este momento, la competencia era baja y los costos de producción muy bajos. Además, todos tenían experiencia en la industria del comercio electrónico. Ahora, son millonarios.

En declaraciones recogidas por el medio polaco Onet, Piotr Szyszka, uno de los fundadores de la marca Tortli, relata que "comenzamos con las tazas en sí. Durante unos 2-3 meses, creamos productos en su garaje. Finalmente, nos mudamos a nuestra sala de producción, donde todavía trabajamos hoy". Concretamente, la empresa se lanzó a finales de abril de 2021, y hoy en día, genera millones en ingresos y su surtido incluye "no solo tazas personalizadas, sino también camisetas, almohadas y bolsos".

Tal y como explica el empresario en conversación con el medio, su compañía comenzó a generar ganancias desde el primer día. De un momento a otro, rompieron el límite de 100.000 zlotys en un día (unos 23.000 euros). Además, celebra que en ningún momento se ha roto su amistad.

"Nunca nos consideramos millonarios, porque aunque este dinero apareciera y estuviera en la cuenta, había que reinvertirlo. Debido al hecho de que las ventas crecían muy rápidamente, fue necesario comprar más máquinas, invertir en producción, el equipo, ampliar la nave, etcétera", relata.

De este modo, y gracias al éxito de sus productos, se aventuraron a traspasar las fronteras de Polonia, donde les llegó "una ducha de agua fría". "Perdimos algo de dinero y sufrimos algunos fracasos", confiesa. "En Alemania no podemos tener la misma oferta que en Polonia, la sociedad es más compleja. La oferta para estos mercados no se adaptaba a estos mercados", aseguran. Aun así, más allá de las fronteras polacas, operan en República Checa, Rumania y Hungría.