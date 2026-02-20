El chantaje de Silicon Valley: EEUU humilla a Europa en la cumbre mundial de IA por atreverse a regular a las tecnológicas

Rechazo general a la regulación europea de la Inteligencia Artificial en la cumbre mundial de IA celebrada en Nueva Delhi (India). El mensaje por parte de los principales actores de Silicon Valley ha sido contundente: no seas como Europa.

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobada en marzo de 2024 y en vigor desde agosto de 2024, es el primer marco jurídico integral a nivel mundial para regular la utilización de la IA por parte de las tecnológicas.

Sin embargo, en la Cumbre de Impacto de la IA de Nueva Delhi ha quedado claro que para las empresas más importantes del sector, el marco regulatorio no es adecuado al ser demasiado restrictivo.

En ese sentido, el asesor principal de política de IA de la Casa Blanca, Sriram Krishnan, ha destacado que "el ambiente en la UE debe cambiar y centrarse más en la innovación, menos en la gobernanza y menos en el pesimismo".

Tal y como recoge Politico, Krishnan ha advertido de que la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea "no es realmente propicia para un emprendedor que quiera desarrollar tecnología básica".

"Se han disparado en el pie con la Ley de IA"

Por su parte, la directora ejecutiva de Open UK, Amanda Brock, ha expresado que desde Bruselas "se han disparado en el pie con la Ley de IA", en referencia a que el marco regulatorio europeo puede traducirse en una falta de inversión en Europa por parte de las compañías del sector.

De hecho, Brock, quien defiende el uso de la tecnología de código abierto en la IA, ha ido más allá en sus declaraciones y ha acusado a la Unión Europea de haberse precipitado aprobando una Ley de IA pese a no comprender la realidad del sector. "No se pueden crear regulaciones sobre algo que no se entiende y esperar que tengan éxito", ha sentenciado la directora ejecutiva de Open UK.