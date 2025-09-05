Un aliado clave de Putin advierte que Moscú podría confiscar objetos valiosos de la Corona británica como venganza

Rusia lanza una clara amenaza al Reino Unido. El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, ha advertido en los últimos días que podría incautar "objetos de valor de la Corona británica" como venganza por usar activos rusos congelados para financiar el apoyo militar a Ucrania. Londres anunció hace unas semanas un nuevo paquete de ayudas de alrededor 1.000 millones de libras (1.150 millones de euros) para apoyar el esfuerzo bélico.

Según publica el medio británico Sky News, y tal como informó el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, este paquete de ayuda militar fue pagado a través de los activos rusos congelados. Como respuesta, poco después del anuncio, Medvedev transmitió a través de sus redes sociales que Rusia podría apoderarse de los activos británicos, y tomar más territorio ucraniano en respuesta a la medida. Asimismo, aprovechó para referirse al ministro de Exteriores británico como "el idiota inglés".

"Los ladrones británicos transfirieron dinero ruso a los neonazis. ¿Consecuencias? Gran Bretaña cometió un delito", declaró el expresidente en su cuenta de Telegram, en unas declaraciones recogidas por el canal televisivo. Asimismo, agregó que Rusia respondería a "cualquier incautación ilegal de fondos o ganancias rusas congeladas" incautando los "objetos de valor de la Corona británica", incluidas las propiedades británicas en Rusia.

De acuerdo a la información difundida, en respuesta a la congelación de los activos rusos por parte del Reino Unido, Medvedev opinó que "nuestro país solo tiene una forma de devolver los objetos de valor: devolverlos en especie. Esa es la tierra ucraniana y otros bienes inmuebles y muebles ubicados en ella".

Por su parte, Estados Unidos ha advertido a los líderes europeos que deben dejar de comprar petróleo ruso porque "están financiando la guerra". Un portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones también recogidas por el medio, agregó que Moscú recibió 1.100 millones de euros en ventas de combustible de la UE en un año. "Los líderes europeos deben ejercer presión económica sobre China para financiar los esfuerzos de guerra de Rusia", agregó.

Este jueves, 26 países de la coalición de voluntarios por Ucrania se comprometieron a desplegar tropas en Ucrania una vez la guerra terminase como un garante de paz. En una conferencia de prensa posterior a la cumbre de París, el presidente francés, Emmanuel Macron, precisó que "no tiene la voluntad ni el objetivo de librar una guerra contra Rusia", sino que tendrá como objetivo "prevenir cualquier nueva agresión importante e involucrar a los 26 estados muy claramente en la seguridad duradera de Ucrania".

Por su parte, el presidente Zelenski agregó en sus declaraciones posteriores a la cumbre que le gustaría "agradecer especialmente al presidente Trump por todos sus esfuerzos para poner fin a esta guerra y la disposición de Estados Unidos para brindar apoyo a Ucrania por su parte". "El trabajo de planificación se finalizará con Estados Unidos", dijo Macron.