Un banco en Francia despide a 1.000 empleados tras monitorizar sus ordenadores y acusarles de tomarse las cosas con calma

Desde que el teletrabajo llegó a nuestras vidas, en muchas empresas se han producido ciertas irregularidades respecto a algunos protocolos de dudosa legalidad y moralidad que pese a ello, son justificados por mucha gente. Sin embargo, es poco común pero sí relativamente habitual encontrarse con noticias respecto a prácticas 'límite' de algunas compañías.

Recientemente, un caso de este tipo ha ocurrido en Francia. Según explican medios franceses, la entidad bancaria brasileña Itaú con sucursales en el país galo, ha despedido de manera fulminante a mil trabajadores (un 1% de su plantilla) en Francia. ¿El motivo? El teletrabajo. Pero no el teletrabajo per se, sino la "vaguedad" de los trabajadores cuando teletrabajaban, o al menos, eso argumentan desde el banco.

Según explican desde Itaú, sus dirigentes tomaron esta decisión debido a que, tras analizar la productividad de los empleados durante sus jornadas de teletrabajo, comprobaron que muchos de ellos lo aprovechaban para descansar de forma prolongada y no avanzar en sus tareas pendientes.

Sin embargo, esta decisión no sentó nada bien en la empresa, ya que los damnificados tildan lo ocurrido como una "gran injusticia". "Es como si nos llamaran los vagos de Itaú", señaló uno de los despedidos, que para más enfado, explicó al medio francés Les Echós, que le habían prometido un ascenso en el departamento de informática.

Además, denunció que no se les dio ninguna opción para responder a la acusación y argumentar su postura. Por su parte, los representantes laborales y sindicatos de los trabajadores ya han elevado una protesta formal y se han posicionado de parte de los despedidos.

Y se hicieron algunas preguntas clave. "¿De qué objetivos estamos hablando? ¿Cómo se miden?", se cuestionaba retóricamente el sindicato del sector bancario. Además, la situación de la entidad no es nada negativa, de hecho todo lo contrario. Ya que en el último año lograron unas ganancias récord de 6.400 millones de euros en 2024.