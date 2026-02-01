Puras elecciones sin cortar: estos son los candidatos del verso a los próximos comicios de Aragón

Las tierras aragonesas son refugio y hogar de la música que ha marcado a todo un país. No sólo para aquellos que crecimos escuchando Violadores del Verso y su mítico Pura Droga Sin Cortar —ya saben: "podéis llamar a esto la era Kase. O; lo siento, en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo"—, sino para otras generaciones que en la banda sonora de su adolescencia resonaba Amaral, Héroes del Silencio y Bunbury, Radio Futura o David Civera. Por ello, desde El HuffPost, vamos a repasar los candidatos a los próximos comicios autonómicos con un poco de ritmo —efectivamente, mis jefes no me han dejado hacer un monográfico de la cuna del rap—.

En conmemoración a las elecciones de Aragón y, ya que ahora los candidatos pasarán las horas en la calle, hablemos de Marta, Jorge, Pilar y los demás...

Jorge Azcón (PP) apuesta por el rock 'n' roll

El candidato del Partido Popular y hasta la fecha presidente de las Cortes Aragonesas, Jorge Azcón, parte como claro favorito desde la línea de salida. Nacido en Zaragoza en 1973, es el menor de cinco hermanos y su vida ha estado ligada al desempeño político. Con 20 años se incorporó a las Nuevas Generaciones del PP, donde ha reconocido curiosas amistades como la que mantiene con Santiago Abascal. Ha reconocido, incluso, que salía de copas con él y que "cantaban juntos el himno de la Guardia Civil" —todo queda en casa— .

Licenciado en Derecho y Máster de Urbanismo por la Universidad de Zaragoza, es el responsable de adelantar por primera vez en la historia las elecciones autonómicas de Aragón debido, paradójicamente, a la dificultad para alcanzar acuerdos con Vox. Todo apunta a que se encontrará con el mismo dilema tras el 8 de febrero y, como diría Héroes del Silencio, "si has venido a comprarme, lárgate; si vas a venir conmigo, agárrate".

En la guerra civil Casado-Ayuso, apoyó públicamente al primero y, tras ello, también respaldó al actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que le encomendó la tarea de alzarse con el gobierno autonómico presidido entonces por el socialista Javier Lambán. En 2023 cumplió con su cometido y, ahora, se enfrentará a los mismos dilemas que entonces.

Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a las elecciones autonómicas de Aragón. Europa Press via Getty Images

Pilar Alegría (PSOE), enamorada de la moda juvenil

Pilar Alegría nació en 1977 en La Zaida, un pequeño pueblo de Zaragoza que apenas alcanza los 500 habitantes y que forma parte de lo que se conoce como la España vaciada. Como todos sabrán, lleva los últimos 5 años en la capital donde ha conseguido ser la primera aragonesa en alcanzar una cartera ministerial, concretamente la de Educación, y en los últimos tiempos ha desempeñado la ardua tarea de ser la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez en los momentos más convulsos del Partido Socialista, formación en la que milita desde los 20 años.

Pese a haberse enamorado de la moda juvenil, y de pasear por la Puerta del Sol de Madrid, Alegría vuelve ahora a sus orígenes a cobrarse la revancha ante Azcón, con el que ya se batió en 2019 cuando se disputaban la alcaldía de Zaragoza. Pese a que entonces ganó los comicios, Vox volvió a ser decisivo para otorgar el bastón de la ciudad. Ahora, la formación de extrema derecha podría volver a arrebatarle la victoria.

Tras licenciarse en magisterio en la Universidad de Zaragoza, eligió la especialidad que se enfoca en educación primaria y a la que Alegría ha dedicado gran parte de su labor política. Además, fue una de las diputadas más jóvenes de la IX legislatura, cuyo presidente en la Moncloa fue José Luis Rodríguez Zapatero.

Pilar Alegría, la candidata del Partido Socialista a las elecciones autonómicas de Aragón. Europa Press via Getty Images

Alejandro Nolasco (Vox) cantaría 'Que la detengan'

"Que la detengan que es una mentirosa, malvada y peligrosa, y yo no la puedo controlar", que cantaría el turolense David Civera. La precampaña electoral para los próximos comicios aragoneses entró en el barro la semana pasada cuando el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, llamó a Pilar Alegría "mujer objeto". La que hasta hace escasas semanas era portavoz del Gobierno respondió tajantemente calificándolo de "misógino y machista".

Habrá que ver cómo el candidato de la formación de extrema derecha, Alejandro Nolasco, se refiere a la socialista en esta campaña electoral. Nacido en Pamplona en 1991, ejerció desde 2017 como abogado con despacho propio en Teruel, además ha colaborado en medios como Intereconomía. Desde 2020 es presidente de Vox en Teruel.

En 2024 dimitió como vicepresidente del Gobierno de Azcón por la política migratoria y el reparto de menores. "Ahora son 20 pero mañana pueden ser 40, 100 o 1.000. Si violan, matan o roban no va a ser con mi conciencia", decía el líder regional de extrema derecha. Civera escribió la letra para una mujer, pero seguramente Nolasco se la dedique a los migrantes. Según las encuestas, podría volver a tener la llave de la presidencia aragonesa.

Alejandro Nolasco, candidato de Vox a las elecciones autonómicas de Aragón. Europa Press via Getty Images

Jorge Pueyo (CHA) y la flor de cerezo

Llegamos al candidato de la Chunta Aragonesista (CHA), el más joven de estas elecciones autonómicas: Jorge Pueyo. Nacido en 1995 en Fonz, uno de los pueblos de Huesca, marca en su bandera elementos indispensables para él como la defensa de la cultura y de la lengua aragonesa. Ya lo decía Sharif, uno de los mejores letristas aragoneses y nacionales, en su canción Flor de Cerezo: "Toda una vida siendo un ladrón que escribe versos en el aire, con un corazón que late a tiempo pero llega tarde".

La flor de cerezo que brota por las ramas intentó aglutinar a toda la izquierda en una sola candidatura para enfrentar a una extrema derecha en auge. Sin embargo, otros rompieron el intento. Al igual que la canción del rapero zaragozano, él también soñó con Madrid. Pueyo logró el hito de que la CHA consiguiera representación en el Congreso de los Diputados por primera vez desde la salida de José Antonio Labordeta, fallecido en 2010.

Durante el 15M fue cofundador de la Asamblea de Estudiantes de Monzón y lideró movilizaciones por todo el territorio provincial. En su estancia en el la Cámara Baja fue firme defensor de la lengua aragonesa asegurando que hay "represión lingüística". "Puedo afirmar, con toda la sinceridad del mundo, que no he pasado un minuto en Madrid en el que todos mis pensamientos no estuvieran puestos en Aragón": con este mensaje, Pueyo vuelve a su tierra natal para intentar evitar que se repita el Ejecutivo autonómico presente.

Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista a las elecciones autonómicas de Aragón. Europa Press via Getty Images

Tomás Guitarte (Existe) y vivir para contarlo

Después de Pilar Alegría, el que más renombre tiene a nivel nacional es Tomás Guitarte y no es para menos. Empezó a ser conocido en 2019 cuando logró la hazaña de que Teruel Existe consiguiera representación en el Congreso de los Diputados y que de su voto dependía la primera legislatura de Pedro Sánchez. Llegó a sufrir amenazas, pintadas y tuvo que ser escoltado para que, en aquella investidura, se le permitiera votar lo que su formación había decidido.

Nació en 1961 en Cutanda, un humilde pueblo de Teruel, pero no fue hasta 1999 cuando empezó a formar parte del movimiento ciudadano de Teruel Existe. Estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia y allí ejerció temporalmente la docencia. Ahora, como candidato de Aragón Existe, es la representación en primera persona de las demandas de la España Vaciada. Ya lo decía el grupo más mítico aragonés, Violadores del Verso, en su canción Vivir para contarlo: "Yo persigo lo imposible, describo la belleza con un verso a menudo incorregible".

Repite así la candidatura de la formación al igual que en 2023, donde votó en contra del acuerdo alcanzado por PP y Vox. Sin embargo y ante la tesitura actual, ahora promete, tal y como aseguró a El HuffPost, que si alcanzan los números tratará de evitar a toda costa la entrada de la extrema derecha en las Cortes de Aragón, aunque ello suponga apoyar una candidatura de Azcón.

Tomás Guitarte, candidato a las elecciones autonómicas de Aragón por Aragón Existe. Toni Galán

María Goikoetxea (Podemos) y el universo sobre ella

"Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir, el universo sobre mí, quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio", que cantaría Amaral. María Goikoetxea vuelve a la política después de tres años de aquel anuncio de retirada. Formó parte del Ejecutivo de Javier Lambán en la legislatura cuatripartita de 2019 a 2023, antes de que Jorge Azcón se alzara con la presidencia de las Cortes de Aragón. Por aquel entonces, fue directora del Instituto Aragonés de la Mujer.

La formación morada vuelve a jugársela en estos comicios, donde las encuestas apuntan que sí logrará sacar representación. "Desde Podemos y Alianza Verde vamos a defender los servicios públicos y la garantía del acceso a la vivienda, la necesidad de poner freno a la especulación y de topar los precios del alquiler", ha asegurado la candidata después de no conseguir un acuerdo entre las izquierdas.

La especialista en igualdad, ha mantenido a lo largo de su trayectoria un enfoque centrado en el ámbito social y educativo. Ahora y, al igual que otras formaciones de izquierdas, tratarán de evitar quedarse fuera de las Cortes Aragonesas.

María Goikoetxea, candidata por Podemos y Alianza Verde a las elecciones autonómicas de Aragón. María Goikoetxea

Marta Abengochea (IU), entre dos tierras

Al igual que el título de la canción de Héroes del Silencio, Marta Abengochea se ha encontrado siempre Entre dos tierras. No tanto en sí por la letra del tema, sino por su trayectoria vital. Nació en San Sebastián en 1976 y se presenta como candidata por primera vez en Aragón.

Durante su trayectoria profesional, que ha residido como funcionaria en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha pasado entre la capital aragonesa y Zuera, municipio en el que fue concejala y teniente de alcalde desde 2015 hasta 2023, un total de 8 años.

En este estreno se enfrenta a un reto arduo: conseguir frenar el sangrado de Izquierda Unida y lograr representación en las Cortes de Aragón, algo que las encuestas no dan por seguro. Además y, después de que las izquierdas no hayan logrado unirse, tendrá un impacto directo en Movimiento Sumar, la formación que está en entredicho tras las elecciones de Extremadura donde no se presentaron y Podemos mejoró sus resultados.

Marta Abengochea, candidata de Izquierda Unida y Sumar a las elecciones autonómicas de Aragón. Izquierda Unida

Alberto Izquierdo (PAR), modestia aparte

"Quitando protagonismo a papeles principales", que dirían Violadores del Verso en Modestia aparte. El Partido Aragonés vuelve a presentarse a los comicios autonómicos con su mítico candidato: Alberto Izquierdo. Tiene la medalla al alcalde más joven de la historia de España en Gúdar, pueblo de Teruel, y es el líder de la formación sin que ni siquiera se hayan convocado primarias.

Más allá de su pasión política, también ha sido presidente del Club Balonmano Mora. Desde su posición, ha elevado el tono crítico contra Vox y Aragón Existe, partidos al que ha calificado de "extremos". "Significan romper la unidad de los territorios, romper la posibilidad de llegar a acuerdos y romper todos los puentes democráticos que había en Aragón", dijo.

En estos comicios, tratará de volver a conseguir la relevancia que su partido perdió e influir en mayor o menor medida en las Cortes Aragonesas. Con ello y al igual que otros partidos, el principal objetivo será el de conseguir entrar en el parlamento.