Se hace un test de ADN y descubre que tiene 160 hermanos: "Nuestro padre donó esperma cada 10 días durante 20 años"

¿Te imaginas enterarte de que tienes cientos de hermanos? Plantearse dicha situación, para la inmensa mayoría de personas, es un completo absurdo. Sin embargo, por más descabellado que se pueda parecer, una mujer a sus 30 años, quien vive en la región Toulouse, Francia, descubrió que tiene 160 hermanos.

En entrevista con el medio galo, BFM, Jeanne, la docente de profesión, relata cómo iniciaron sus sospechas respecto a quién era sus verdaderos padres biológicos. Cabe mencionar que el nombre de Jeanne es ficticio para proteger su la identidad.

"Mi papá era pelirrojo, de ojos azules y piel muy clara. Y mi mamá era morena, de ojos oscuros. Creo que desde los ocho o nueve años, pensé: "Algo no anda bien", manifiesta la maestra.

"No sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé a quién me parezco y eso me causó muchos problemas", enfatiza Jeanne recordando el momento cuando su pálpito se confirmó.

Para esclarecer el origen biológico de sus padres, ella se sometió a una prueba genética. Tras practicársela se llevó una enorme sorpresa: el donante de esperma es médico y que dice que ayuda a su amigo ginecólogo donando. No obstante, estas donaciones no están reguladas y son excesivas.

"Hemos estimado unos 160 hermanos, pero creo que somos más. Deben saber que nuestro padre biológico dio a luz cada diez días desde la década de 1970 hasta la de 1990", añade la docente.

Hace unas semanas, Jeanne conoció a otra de sus medias hermanas. "En cuanto la vi, se nos saltaron las lágrimas y nos abrazamos. No sé cómo explicarlo, es algo genético", concluye. La maestra espera encuentra al resto de sus hermanos.