Un cliente estalla al ver que le han cobrado 239 euros por medio pollo y el restaurante se justifica: "Hicimos lo correcto, no cobramos de más"

Un restaurante chino en el punto de mira. El cliente de un restaurante de Shanghái se ha vuelto viral al compartir en redes sociales que tuvo que pagar 239 euros por un plato que consistía en "sólo medio pollo". Los propietarios del establecimiento han afirmado que la receta contiene aletas de pescado, un producto "muy valioso" en el mercado chino. Sin embargo, en redes le han llovido las críticas.

Según publica el medio vietnamita Soha, ante la ola de críticas, el restaurante se vio obligado a dar explicaciones. De este modo, enfatizó que el valor del plato no está en el pollo sino en el microbio de pez dorado. "Cada porción sirve alrededor de 200 gramos de aletas de pescado, mientras que el precio de mercado puede alcanzar varios cientos de euros por kilogramo", defiende. Asimismo, explica que el caldo que lo acompaña debe hervirse a fuego lento continuamente durante más de 6 horas con huesos de pipa, pezuñas de resorte, muslos de pollo y piel de cerdo para crear una dulzura natural y rica en colágeno, "lo que aumenta el costo de procesamiento".

En declaraciones recogidas por el medio, un experto en el sector de la hostelería de ese país, asegura que el precio de los alimentos de alta gama no sólo se basa en los ingredientes, sino que también incluye "las habilidades del chef, los costos laborales, los servicios y las marcas". De este modo, y refiriéndose al suceso viral, "los microbios de los peces requieren técnicas de procesamiento complejas, que requieren mucho más esfuerzo que los ingredientes comunes". "Al agregar factores como la ubicación privilegiada, el espacio lujoso y el servicio estándar de clase alta, es comprensible que el precio suba", argumentó esta persona.

Asimismo, de acuerdo a la información difundida, el restaurante en cuestión está ubicado en una zona de lujo de la ciudad, donde el gasto promedio de los comensales a menudo supera los 60 euros por persona. Además de pollo y pescado, "el menú también tiene muchos platos como abulón, burbujas de pescado, que atienden a clientes que son principalmente hombres de negocios y personas con necesidades gastronómicas de clase alta". No obstante, después de los hechos, el restaurante ha decidido revisar el menú.