Un conductor entra decidido en lo que cree ser un parking subterráneo y acaba en el metro de Barcelona

A veces, las mañanas de los lunes pueden ser más caóticas de lo habitual, ya sea en el trabajo o en la careterra, pues concentrarse después del fin de semana resulta muy complicado. Así quedó evidenciado el 15 de septiembre en Barcelona.

Alrededor de las 09:00 horas, en plena hora punta de entrada a trabajos y centros educativos, un conductor confundió la entrada de una estación de metro con el acceso a un aparcamiento y terminó con su coche atascado en las escaleras de la boca del Metro Guinardó | Hospital de Sant Pau, en la confluencia de las calles Mas Casanovas y San Quintín, en el centro de la ciudad condal.

Fuentes municipales confirmaron a 20minutos que el conductor, que se dirigía a una cita médica, confundió el acceso del metro con un parking cercano. Su vehículo descendió varios peldaños de la escalera hasta quedar encallado a media bajada, creando una escena insólita que sorprendió a peatones, trabajadores y usuarios del transporte público.

El incidente provocó algunas interrupciones puntuales en una zona de alta afluencia, próxima al Hospital de Sant Pau, en plena actividad matinal. Sin embargo, y afortunadamente, no se registraron heridos. Tanto el conductor como los viandantes resultaron ilesos. Algunos vecinos incluso tuvieron tiempo de fotografíar los hechos.

"Buenos días, ¿vosotros qué tal?", escribía una usuaria en la red social X junto a una imagen de cómo quedó el vehículo en las escaleras de acceso al metro. "TOP... Respeto y admiración", le contesta uno de sus seguidores con humor. "Madre mía, ¿dónde va?, pregunta otra.

Los Bombers de Barcelona acudieron al lugar para retirar el coche sin que se registraran daños personales ni materiales. Un equipo del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) también fue movilizado de forma preventiva y atendió al conductor, que posteriormente pudo marcharse del lugar con su propio vehículo.