Deja el coche en un parking de Marbella durante dos horas y al pagar el ticket se queda a cuadros

La presentadora española Nagore Robles ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@nagore_robles), en el que cuenta con más de 100.000 seguidores, en el que enseña lo que ha pagado por dejar, durante dos horas, el coche en un parking de Marbella.

Delante del puente romano, en la plaza de parking de un hotel, volvía junto a tres amigos. Al pasar el ticket por el parquímetro, el coste sumaba un total de 61 euros, dejando una expresión de incredulidad en el rostro de todos: "Esto es coña, no te puedo creer, ¿cuánto hemos estado? Una o dos horas".

A pesar del alto precio, las risas no han faltado. A carcajada limpia estaba Nagore, haciendo honor a la popular frase hecha que se utiliza mucho en España "me río por no llorar". Así ha sido, en general, la reacción de los cuatro protagonistas.

Por quedarse parados asumiendo lo que iban a pagar, una de las jóvenes exclamó que pagaran de una vez "porque está sumando y vamos a llegar a 70 euros". El vídeo, que apenas lleva 24 horas publicado, ha alcanzado más de un millón de visitas y más de 50.000 'me gusta'.

En cuanto a reacciones, han sido más de 800 usuarios que han dejado respuestas de todo tipo. "Me pasó lo mismo, quedé traspapelado", ha comentado el usuario Alejandro Ferro.

A algunos usuarios le ha costado creer su historia, a pesar de las pruebas: "Yo soy de aquí, de Marbella de toda la vida, he aparcado en muchísimos parkings, Banús inclusive, y jamás he pagado ni la mitad de la mitad por dos horas. Estaría bien hacer aclaraciones para no crear confusión a la gente, porque estamos de falsas historias hasta el moño".