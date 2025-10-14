Un consultor relata cuál es la vida útil real de una Thermomix y añade sus pequeños secretos para aumentar su longevidad

Si uno está pensando en hacerse con un aparato como una Thermomix, no es descabellado pararse a pensar en cuál será su vida útil, sobre todo por la inversión que supone comprar un electrodoméstico así. Vaya, que no es barato. Es normal preguntarse, por ejemplo, si cualquier Thermomix durará lo que la TM21, un modelo lanzado en la década de los 90 que todavía funciona en muchos hogares.

Al final, como sucede con todo, la durabilidad de un electrodoméstico depende del uso que se le de, y de cómo sea ese uso. Si se utiliza mucho pero no se realizan tareas de mantenimiento durará menos. Por eso, según los expertos, es esencial asegurar una limpieza adecuada, un almacenamiento cuidadoso y cuidar mucho todos los componentes, evitando así futuras averías que podrían terminar con su vida útil.

En Francia, desde ADCF (Acteurs Du Commerce Français), apuntan una serie de recomendaciones útiles para garantizar la longevidad del aparato de cocina. Entre otras cosas, aconsejan reemplazar los accesorios frágiles ante los primeros signos de desgaste, respetar la capacidad máxima recomendada para cada función, limpiar y secar bien las cuchillas para evitar su corrosión, evitar la exposición prolongada a altas temperaturas (sobre todo de las piezas de plástico) y almacenar el dispositivo en un lugar seco.

Aunque las últimas versiones de Thermomix buscan ser más robustas, hay piezas que siempre están expuestas a un mayor desgaste, como el batidor o la junta de la tapa, que el mismo fabricante reconoce como elementos sensibles que deberían poder reemplazarse cada dos o tres años, dependiendo del uso. La parte buena es que no es difícil encontrar piezas para el reemplazo.

Si se tienen en cuenta todos estos aspectos, es fácil que el robot de cocina pueda funcionar incluso más de diez años, como en el caso de la antigua TM21.

El último modelo de Thermomix, la TM7, cuesta 1.599 euros y, aunque aún es pronto para conocer su durabilidad media, los expertos creen que podría ser muy similar a los modelos anteriores siempre y cuando se asegure un buen mantenimiento.