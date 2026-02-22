Una estadounidense alucina con la vida de los mayores en España: "En mi país, si tienes 70 años te escondes en casa, aquí los ves fuera tomando bebidas"

A lo largo de los años, España ha destacado a nivel internacional por contar con un estilo de vida excepcionalmente sociable y acogedor. De hecho, según un reciente estudio publicado por la plataforma de reubicación Remitly, nuestro país es percibido por los expatriados como la cuarta nación más amigable del mundo.

Esta manera de vivir, caracterizada por un ritmo más pausado en el que se prioriza el ocio y el contacto humano, es uno de los grandes imanes que atraen a ciudadanos de todos los rincones del planeta.

Este choque cultural es especialmente revelador para los estadounidenses, acostumbrados a una dinámica donde la hiperproductividad prevalece sobre todas las cosas, generando un nivel de estrés crónico casi normalizado.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay cerca de 70.000 estadounidenses residiendo en territorio español. Danielle, una joven creadora de contenido que dejó el frenético ritmo de Nueva York hace un par de años para instalarse en la península, forma parte de esta creciente comunidad.

A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, la youtuber ha analizado los contrastes culturales a los que se enfrentó al aterrizar, mostrándose hoy plenamente feliz y adaptada a nuestras costumbres.

El horario social: una gran diferencia entre España y EE. UU.

Danielle manifiesta que los horarios en España y en su país natal son mundos opuestos, aunque confiesa estar profundamente enamorada de la dinámica local. "Es diferente porque en Estados Unidos la gente va a trabajar, luego va al gimnasio, come y luego vuelve a casa", afirma.

"En España, todo el mundo está fuera, pasando tiempo con su familia, amigos, tomando, comiendo tapas. Podrían ser las 11 de la noche y las familias siguen fuera, la gente sigue fuera y socializando. Me llevó un tiempo acostumbrarme, pero ahora me encanta porque me parece genial salir tarde por la noche y ver a la gente disfrutando y pasándolo bien", complementa.

Las terrazas no entienden de edades

Pero si hay algo que ha dejado verdaderamente alucinada a la influencer es ver a gente de todas las edades disfrutando del ocio diurno y nocturno por igual, rompiendo con cualquier barrera generacional. "En mi país, si tienes 70 años, te escondes en casa; aquí los ves fuera tomando bebidas", sostiene.

Para Danielle, esta vida de barrio y terraza es el gran secreto de nuestra sociedad. "Creo que los españoles son mucho más sanos y tienen mucha más energía, y creo que en Estados Unidos no es así. Mucha gente no es tan activa ni tan sana, simplemente se encierran en casa todo el día", concluye, poniendo en valor algo que aquí, a menudo, damos por sentado: nuestras plazas y bares como punto de encuentro intergeneracional.