Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un español que vive en Japón va al médico por una dermatitis y compara el funcionamiento con España: una diferencia esencial
Virales
Virales

Un español que vive en Japón va al médico por una dermatitis y compara el funcionamiento con España: una diferencia esencial

"Es una aventura, todo está bien".

Juan De Codina
Juan De Codina
Dani, español que cuenta su experiencia en el médico de Japón.
Dani, español que cuenta su experiencia en el médico de Japón.Getty Images / TikTok: @danisello95 / Fotomontaje: HuffPost

Dani es un joven español que actualmente vive en Japón para trabajar. Lleva ya un tiempo y decidió crear contenido en redes sociales (@danisello95) para hablar sobre su día a día allí y especialmente contar algunas de las diferencias entre España y el país nipón, ya sea por motivos culturales o por cómo son allí.

Una de las cosas que más le han sorprendido es la sanidad, sobre todo al compararla inevitablemente con España, teniendo en cuenta el contexto, el funcionamiento y las leyes de ambos países. "El otro día fui al médico aquí en Japón y yo pensaba que iba a ser muy caro, pero no me pareció tan tan tan caro. Al final, yo vivo en España, vienes de la seguridad social a la que tú vas, pides cita y no tienes que 'pagar' absolutamente nada", ha relatado.

Tuvo que acudir al médico por una dermatitis que tiene desde pequeño, aunque para esa edad solo la tenía atópica y en el pecho. Sin embargo, ha revelado que desde que está en Japón se le inflaman todas aquellas zonas del cuerpo a las que somete a presión, como cuando agarra las bolsas de plástico donde lleva la compra del supermercado.

En Japón van al grano

La "aventura" de ir al médico en Japón llega por una cuestión de idioma, al igual que cuando acudió al hospital, pero ha recalcado la gran ayuda que le dieron para que pudiera entender todo lo que le estaban explicando: "La chica me estuvo diciendo por qué podría ser".

En España, según ha comentado, pides cita con el médico por lo público y "tienes que esperar a que el médico (de cabecera) te mande a un especialista", pero en Japón es diferente: "Aquí directamente yo podía elegir con quién quería hablar. Elegí un dermatólogo y si era un médico general para alergias, si quería solo la medicina, si quería la exploración o ambas".

Un "ojo de la cara" que no fue para tanto

"Dije: wow, esto es increíble, a ese nivel es mucho más rápido y más efectivo", ha añadido. Lo "malo" es que al fin y al cabo tienes que pagar, pero le ha sorprendido que no fue para tanto: "Serían como unos 14 euros aproximadamente". Si tienes que acudir por casos puntuales, lo ve bastante rentable, pero si tuvieses que ir todos los días, "al final te arruinas".

"Algo que siempre te dicen cuando te vas fuera de España es que no es lo mismo la sanidad, que te va a salir por un ojo de la cara... No me ha parecido tanto", ha concluido.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales