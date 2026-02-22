Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juha paga más de 500 euros de luz: "Voy a tener que empezar a pensármelo, el precio se ha disparado"
Juha paga más de 500 euros de luz: "Voy a tener que empezar a pensármelo, el precio se ha disparado"

El precio de la electricidad cotizada se ha disparado en Finlandia y ha desatado las quejas de numerosos consumidores.

Susana Pérez de Pablos
Un hombre apagando un interruptor.ArtistGNDphotography via Getty Images

Juha Valjus , residente en una casa unifamiliar de 140 metros cuadrados en Kellokoski, Tuusula , en Finlandia, y afirma que su factura de energía de enero ascendió a 527 euros. "Hacía tiempo que no tenía una factura de luz así. La última vez que tuve facturas similares, e incluso más altas, fue durante la crisis energética. La casa es vieja, pero se le ha hecho una reforma energética", afirma, según ha publicado Ilta-Sanomat.

Antes de esa reforma, la casa contaba con calefacción eléctrica directa. Durante la reforma, los radiadores eléctricos se sustituyeron por suelo radiante con circulación de agua. Valjus también cuenta con bombas de calor agua-aire y aire-aire y lleva varios años con un contrato de electricidad cotizado en bolsa. Ahora, está considerando modificarlo. "Voy a tener que empezar a pensármelo. El precio se ha disparado. No podré pagarlo si esto sigue así durante varios meses", afirma.

Y es que la publicación Ilta-Sanomat, dado a que se ha disparado el precio de la electricidad en bolsa, ha preguntado a sus lectores cómo les han afectado las facturas generadas por el mercado de electricidad cotizado en comparación a hace unos años. Recibieron cientos de respuestas que mostraron el impacto concreto del aumento de los precios de la electricidad, como la mencionada de Juha.

"Estamos sentados en una casa fría, a oscuras, con muchas capas de ropa encima. No cocinamos ni lavamos la ropa. Solo tenemos encendidos algunos electrodomésticos, como refrigeradores y calentadores de agua", comenta otro lector de Hyvinkää, que vive en una casa unifamiliar. "La bomba de calor aire-aire también está apagada. Llevamos mucho tiempo a 16-17 grados Celsius dentro, y ahora la temperatura está bajando aún más", añade.

"Desde diciembre, la factura de la luz se ha cuadruplicado. Hay que cambiar la electricidad. La estufa se calienta con leña, todos los radiadores están apagados y la calefacción que usamos en con una bomba de calor de aire. Se ha restringido el uso de la electricidad, pero la factura sigue siendo de 400 euros al mes", afirma otro encuestado por la misma publicación y residente en Kauhajoki.

Susana Pérez de Pablos
