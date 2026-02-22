Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a Arturo Pérez-Reverte si le da más miedo Pedro Sánchez o Vox: responde siendo muy fiel a su estilo
Preguntan a Arturo Pérez-Reverte si le da más miedo Pedro Sánchez o Vox: responde siendo muy fiel a su estilo

"Yo soy republicano, y monárquico en defensa propia".

Arturo Pérez-Reverte en un acto público
El escritor Arturo Pérez-Reverte ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha sido preguntado por algunos asuntos de actualidad y ha respondido a la cuestión sobre si le da más miedo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o Vox.

"A mí no me da miedo nada. Yo soy republicano, y monárquico en defensa propia. Tengo la casa pagada, los libros leídos, el velero en el que paso mi otra vida amarrado en el puerto", ha contestado, en primer lugar, siendo muy fiel a su estilo.

Pérez-Reverte ha continuado, detallando que "cuando se va todo al diablo, solamente hay un consuelo: saber por qué se va al diablo". "Si has leído, si tienes los mecanismos suficientes, eres capaz de interpretar. Y cuando interpretas ya no duele tanto. Porque son las reglas. La cultura es un analgésico. No impide el problema, pero te permite soportarlo sin volverte loco", ha añadido.

Preguntado sobre si cree que en la izquierda hay más intolerancia hoy, el autor de libros como El capitán Alatriste o Patente de corso, ha asegurado que en la izquierda "hay de todo"

"Izquierda es un concepto injusto porque no es lo mismo Pablo Iglesias, Errejón o Echenique que Madina o Pedro Sánchez o Bolaños. La izquierda actual tiene una intolerancia maniquea, farisaica, oportunista, demagógica, extrema", ha añadido.

En ese momento, ha defendido que "eso es pendular" y que "la derecha, la extrema, todavía no se hace oír lo bastante porque no tiene los cauces, ni los escenarios, ni los mecanismos adecuados". "Pero cuando se instale, y se va a instalar por los pecados de todos nosotros, será tan intolerante o más que la extrema izquierda. No es que yo sea un profeta, es que es la historia. Son leyes pendulares", ha razonado.

Sus visitas a programas como el de Jordi Wild

Pérez-Reverte ha participado en varias ocasiones en el programa del youtuber Jordi Wild, uno de los de más éxito. Preguntado sobre por qué cree que le llama, él ha reconocido que "ha sido buen lector mío de siempre".

"Y además le doy muchos seguidores. No es una chulería. Una entrevista conmigo le dispara la audiencia. Pasa lo mismo cuando voy a Pablo Motos. Cuando voy a El Hormiguero, ¡bum!, se dispara", ha expuesto.

Reverte ha explicado que "si fuera a La Revuelta", pasaría lo mismo. "Me está llamando todo el tiempo. Quiere verme para convencerme. Por alguna razón, que no sé cuál es, tengo una repercusión mediática fuerte", ha justificado.

