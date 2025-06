Un desempleado de 57 años publica en LinkedIn su consternación y tal es el apoyo que hasta el Ministerio de Trabajo llama a su puerta

Europa Press via Getty Images

La búsqueda de empleo a partir de los 50 años se vuelve mucho más difícil que a los 30, lo que lleva a la frustración de este sector de la población, que en un 90% cree que su currículum no supera el filtro debido a su avanzada edad, según recoge la Fundación Adecco. Según esta misma entidad, aunque el 56% de este sector lleva más de un año buscando empleo, el 75% no ha podido realizar ninguna entrevista en los últimos 6 meses.

Este fue el caso de Stéphane Bragard, quien en junio de 2025 publicó un mensaje en la red social de Linkedin compartiendo su tristeza y desesperación por no poder encontrar trabajo debido a su edad avanzada. "Tengo 57 años y, por tanto, ya no sirvo para nada mientras me pidan trabajar más", afirmó apenado.

La publicación recibió más de 1.600 'me gusta', 98 reenvíos y 353 comentarios, la gran parte de usuarios que tuvieron, desgraciadamente, experiencias similares. De hecho, incluso el propio Ministerio de Trabajo le llegó a contactar, según aseguró. "La ministra de Trabajo y Empleo, Astrid Panosyan-Bouvet, también me contactó para participar en una mesa redonda sobre el empleo de personas mayores durante su próxima visita a Bretaña", destacó.

"Stèphane habla aquí en nombre de miles de candidatos que solo reciben desprecio, falta de respeto y mala fe por parte de los reclutadores", afirmó una mujer en un comentario. "No voy a nombrar a los gerentes de recursos humanos a quienes les envíe las solicitudes y no respondieron. Es natural dar retroalimentación, incluso si no es positiva", comentó por su parte Claudine.

A pesar de ello, tras más de un año de extensa búsqueda, el hombre decidió invertir su tiempo en comenzar su propio proyecto empresarial. "Nadie me quería, así que cree mi negocio de asistencia administrativa desde casa que comenzará el 1 de julio de 2025, con un crédito fiscal del 50% para personas físicas", afirmó el hombre, que lamenta tener que llegar a este punto para poder trabajar.

"Es triste tener que llegar a esto y crear tu propia posición para recuperarte", respondió uno de los usuarios. "El empleo de las personas mayores es un problema social y económico y las cosas finalmente avanzarán gracias a múltiples acciones en todo el país", agregó. "La Ministra de Trabajo y Empleo lanza iniciativas para los mayores de 50 años, pero aún hacen falta soluciones...", sentenció finalmente Stéphane, tal y como recoge la publicación francesa ouest-france.

En España, según los datos de la encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, 800.000 personas de 50 años o más están desempleadas, lo que se traduce en el 30,82%.