Un estudiante de expediente impecable suspende el examen clave y la madre sospecha del plan del profesor

Acusaciones de negligencia escolar en un colegio de Polonia. Un estudiante ejemplar deberá repetir curso y no podrá continua con su educación por una calificación injusta en matemáticas. Según publica el diario Echo Dnia, han sido los padres los que han denunciado estos hechos a las autoridades de Educación de ese país.

Después de recibir su injusta calificación, el alumno repitió un examen de la Junta, que aprobó con un 8,9. Pero ya era tarde para ascender de curso. Los progenitores se quejan ahora de la falta de reacción de la dirección de la escuela y el hecho de que las instituciones supervisoras se limitaron a encontrar irregularidades, "sin sacar consecuencias reales".

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, la propia directora del colegio ha negado "firmemente" las acusaciones de la madre del estudiante. De este modo, destacó que desde que dirige la escuela secundaria se ha desarrollado dinámicamente e implementado proyectos educativos.

En esta línea, y gracias a una pequeña investigación, el medio ha averiguado que estas prácticas no son infrecuentes. "La Junta de Fideicomisarios recibe varias señales, tanto de medios como de llamadas anónimas con prácticas similares". "Conozco un caso de una de las escuelas secundarias de Kielce, donde un maestro cometió un comportamiento parecido y fue castigado con una sanción disciplinaria", relata Piotr Łojek, uno de los miembros de la Junta de Świętokrzyski, al sur de Polonia.

En referencia a este caso, asegura que "el director ha recibido recomendaciones destinadas a mejorar la transparencia del proceso de evaluación e introducir tales reglas para que el estudiante sepa por qué está recibiendo una calificación específica".

En su entrevista, asegura que el problema estriba principalmente en las pruebas y en la forma de proporcionar información sobre los resultados a los estudiantes y padres. "Si recibimos un informe de los padres o una solicitud para verificar la situación en una escuela en particular, entonces estamos lidiando con una inspección ad hoc", última.

En declaraciones al medio de comunicación, la madre del niño se muestra indignada: "No puedo entender cómo la escuela trató a mi hijo. A pesar de las numerosas cartas, ni el profesor ni la directora dijeron ni una sola vez la palabra 'Lo siento". "La escuela, a pesar de una carta enviada por mi abogado pidiendo una disculpa pública a mi hijo, ha estado en silencio durante muchas semanas", ultima.