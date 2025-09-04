Un experto analiza las armas que China exhibió en su desfile y se fija en algo más allá de las armas tradicionales

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un, el 3 de septiembre de 2025, en el desfile por el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Pekín.

China muestra al mundo su grandioso músculo militar. El pasado miércoles, se celebró en Pekín un enorme desfile en las que el ejército chino pudo presumir de una amplia gama de equipos militares, desde tanques y drones hasta fusiles de largo alcance, aviones de combate y furtivos. Esta demostración conmemoró el final de la Segunda Guerra Mundial, y anticipó la preparación china para los conflictos modernos.

En declaraciones recogidas por el medio finés Yle, Matti Puranen de la Universidad de Defensa Nacional de Finlandia, asegura que la impresión principal del desfile es que China "es capaz de producir sistemas de armas para todos los diferentes servicios y sistemas de armas avanzados a nivel mundial". De este modo, "los chinos ya no dependen del conocimiento extranjero como lo eran hace una década".

Puranen cree que la demostración presentó una gama muy amplia de capacidades que China usaría para contrarrestar la interferencia de Estados Unidos en un posible conflicto con Taiwán". Los datos respaldan esta tesis. El país que gobierna Xi Jinping ha aumentado considerablemente su gasto en Defensa.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que en 2024, el gasto militar de Pekín fue de 314.000 millones de dólares, mientras que Washington gastó 997 mil millones de dólares. Los costos de producción en China "son más bajos", por lo que "obtiene más equipos por el mismo dinero de lo que los estadounidenses pueden producir".

De acuerdo a la información difundida, China pretende tener la capacidad de subyugar militarmente a Taiwán en 2027. De este modo, tomar la isla por desembarco sería una operación militarmente difícil, pero de llevarse a cabo, presionaría su voluntad sin tener que desembarcar. Los misiles antibuque, los cazas de quinta generación y los sistemas antiaéreos presentados en el desfile son adecuados para esa amenaza. Con esto, se anticipa que ese país ha superado a Estados Unidos en número de buques de guerra.

Tal y como reza la publicación, se estima que la capacidad naval de China es 200 veces mayor que la industria estadounidense. "La industria de construcción naval de Estados Unidos y la capacidad de producción de buques de guerra se han cerrado de manera extraordinaria desde el final de la Guerra Fría". Asimismo, China ha aumentado su arsenal nuclear. En el desfile presentó misiles lanzados desde el aire, submarinos, silos y remolques con ruedas.

Por último, China invierte grandes cantidades en modernizar sus flotas. En el desfile, y tal y como concluye la publicación, presentó una amplia cabalgata de sistemas de armas, desde tierra hasta aire y mar. Entre otras cosas, se exhibieron drones submarinos y misiles antibuque. "Fue interesante la cantidad de capacidades intelectualizadas que se presentaron allí", afirma el experto. Además de todo lo anterior, también recorrieron calles de Pekín aviones autónomos aerotransportados y grandes submarinos autónomos. Además, se exhibieron drones terrestres, como vehículos todoterreno y "lobos robot".