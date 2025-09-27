Un grupo recoge a un perro y al analizar su microchip en el refugio las lágrimas se multiplican: "Los milagros ocurren"

El Centro de Rescate Stray en Hungría no se esperaba desvelar la historia que guardaba un pequeño perro encontrado en la calle. Un grupo de personas encontró al animal frente a un taller de automóviles a principios de agosto. Al recibirlo en el centro, lo auxiliaron, y luego, sucedió el milagro.

En un comunicado recogido por el medio húngaro Femcafe, se confirma que "afortunadamente, el exhausto amigo de cuatro patas fue llevado de inmediato al Centro de Rescate Stray". "El personal del centro de rescate cuidó al perro, lo revisó rutinariamente en busca de un microchip y encontró uno", cuenta el periódico. Así, en su interior, se encontraba el número de su familiar, al que llamaron de inmediato.

Tal y como reza la publicación, el propietario se subió "inmediatamente" a su coche: había estado buscando a "su amado amigo" durante un año y un mes. "Sé que a nuestro equipo de recepción realmente le gustó este hombre y lloró con él", asegura la directora de comunicaciones de la institución.

En declaraciones recogidas por el medio, cuestiona "¿Cuál es el mensaje de todo esto?". "¡Asegúrese de que sus mascotas tengan microchip y que sus registros estén actualizados! ¡Los milagros suceden!", responde.

El artículo 22 de la nueva Ley de Bienestar Animal de España se establece que los ayuntamientos tienen que "contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de perros y gatos, disponible las veinticuatro horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal".

En caso, de que el ayuntamiento no encuentre al dueño del animal abandonado, será puesto en adopción. Pero este sería el último paso. El primer paso una vez lo encontramos es tranquilizarlo y ofrecerle agua y comida.