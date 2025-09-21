Un hallazgo histórico podría colocar a Marruecos entre las naciones productoras de oro emergentes

La empresa OLAH Palace Trading ha anunciado el descubrimiento de una vasta red de vetas de oro de alta calidad en la región de Guelmim, en el sur de Marruecos . En un comunicado, la compañía calificó estos descubrimientos como uno de los avances más significativos en el sector minero marroquí en los últimos años.

El equipo de geólogos que trabaja en el proyecto explicó que la red descubierta incluye 34 vetas de cuarzo aurífero, que alcanzan profundidades superiores a los 100 metros, con un ancho de superficie que oscila entre 40 centímetros y 1,5 metros, según el sitio web marroquí "Al Omq", según publica alarabiya.

Los resultados del análisis mostraron que las muestras extraídas de antiguas trincheras y túneles contenían contenidos de oro que oscilaban entre 6 y 300 gramos por tonelada, lo que convierte a estas vetas en unas de las de mayor calidad a nivel mundial. Muchas minas globales dependen de contenidos de oro tan bajos como 2 gramos por tonelada para lograr la viabilidad económica, lo que refleja el alto valor de este descubrimiento.

La compañía explicó que las vetas se formaron por el movimiento de fluidos minerales calientes a través de grietas en rocas del basamento antiguo, creando condiciones favorables para la deposición de oro y minerales asociados. El sitio también adquiere importancia histórica adicional por su ubicación sobre el histórico río Draa, conocido por sus depósitos de oro, lo que confirma que el oro del río encontrado en la antigüedad se originó en estas rocas ricas en minerales.

Los expertos indicaron que el desarrollo de estas vetas podría aumentar significativamente la producción, colocando a Marruecos entre las naciones emergentes productoras de oro, junto a sus diversos recursos minerales como fosfato, cobre y litio.

Audi Nabout, director de desarrollo comercial de OLAH Palace Trading, según el mismo medio, ha asegurado que estos resultados confirman el potencial sin explotar de los recursos minerales de Marruecos, y señaló que la compañía está adoptando una estrategia multimineral que incluye cobre, litio, titanio y oro, en línea con la creciente demanda mundial de minerales estratégicos.