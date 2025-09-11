Un hombre buscaba nuevas atracciones en las imágenes satélites y tropieza con un naufragio histórico

Sorpresa para un profesor de rafting. Hace unos días, Matt Olson buscaba nuevas atracciones para sus clientes en el lago Michigan, al norte de Estados Unidos, cuando descubrió un naufragio histórico. En este enclave, más de 600 barcos se han hundido, pero sólo 200 han sido descubiertos. Gracias a los satélites, el profesor ha encontrado el conocido Frank D. Barker después de años escondido en las profundidades del Michigan.

Según publica el medio danés Focus Online, Olson buscaba nuevos lugares para dar sus clases, pero cuando reconoció "una forma inusual" en las imágenes satelitales, emprendió una búsqueda con una cámara a prueba de agua y un sonar.

En declaraciones recogidas por el medio, él mismo asegura que "me sorprendió lo grande que era". "Mucho de eso todavía está allí hoy, lo que es genial porque muchos de estos naufragios son destruidos por el viento y el hielo con el tiempo". Olson conoce "muy bien" la fascinación de los viejos naufragios, ya que ayudó con el descubrimiento del Águila Gris y el Sol, ambos hundidos en el siglo XIX. Pero el descubrimiento del Frank D. Barker, ha sido "muy especial" para él.

De acuerdo a la información difundida, Olson se siente sorprendido porque nadie haya encontrado nunca antes el barco hundido. "No solo hay informes históricos y artículos en los periódicos sobre el accidente, sino que el naufragio también era fácilmente visible desde la superficie", asegura. No obstante, muchos marineros evitan merodear por la zona, por la presencia de roca caliza que arrastró al Frank D. Barker hace 138 años.

Tamara Thomsen, arqueóloga marina de la Sociedad Histórica de Wisconsin, asegura en conversación con el digital danés que "es como un campo de fútbol lleno de robles". "Todo el barco está cortado de alguna manera, y una gran parte de las máquinas de cubierta todavía están allí. Es simplemente increíble. Es casi como mirar un rompecabezas, porque todo está ahí", concluye. La investigación para recabar detalles del naufragio aún continúa.