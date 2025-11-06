Un hombre coloca más de 120 banderas en un pueblo y le amenazan con multa gorda si decide colgar la 121

Shaun Remmer, un vecino de 49 años del pequeño pueblo comercial de Thirsk, en el norte de Yorkshire, ha emprendido una acción patriótica que ha acabado en una disputa legal y política que podría costarle muy cara. El hombre, miembro de la rama local del partido Reformista, colgó más de un centenar de banderas de la Cruz de San Jorge, símbolo de Inglaterra, en calles, postes y farolas del municipio.

Su iniciativa, asegura, fue iniciada por su amor al país, pero el Consejo de North Yorkshire no lo ha visto igual. Tras retirar unas 120 banderas colocadas por Remmer, las autoridades locales le han advertido que, si continúa, deberá pagar una tarifa de 38 libras (43 euros) por cada retirada adicional.

"El ayuntamiento me ha enviado una carta diciendo que si coloco más banderas me cobrarán las 38 libras esterlinas por bandera que cuesta retirarlas", explica a Gazette & Herald el hombre, que calcula haber invertido más de 600 libras (680 euros) en comprar las banderas.

Según sus propias cuentas, el consistorio habría gastado 4.560 libras (5.178 euros) solo en retirarlas. "Es absolutamente escandaloso que consideraran de alta prioridad retirar las banderas de nuestra nación y gastaran tanto dinero en ello, cuando en Thirsk tenemos obras viales que se dejan durante meses con enormes baches en las carreteras", critica.

Remmer interpreta la decisión como una muestra de hostilidad hacia los símbolos nacionales: "Esto demuestra cuánto odian estos ayuntamientos que se exhiban nuestras banderas".

El vecino asegura que incluso ofreció una solución más económica: "Les respondí que era una vergüenza que gastaran tanto dinero cuando yo podía pagarle a alguien para que me construyera un dispositivo para levantar el poste y cortar las ataduras por entre 200 y 400 libras".

“Riesgos para la seguridad y división social”

Desde el Consejo de North Yorkshire rechazan cualquier motivación política y argumentan razones de seguridad y convivencia ciudadana. El director corporativo de Medio Ambiente, Karl Battersby, explica en un comunicado que se han esforzado en dejar clara la normativa.

"Hemos sido muy claros sobre la ley con respecto a este asunto y nos hemos esforzado por explicarlo por escrito más de una vez a los involucrados", afirma, señalando que algunas de las instalaciones se realizaron "de forma insegura, con personas subiendo a escaleras en la carretera, apoyándolas contra farolas u otra infraestructura vial, realizando estas acciones mientras pasa el tráfico".

El funcionario también señala otros peligros: "Existen riesgos de que las banderas obstruyan las cámaras de seguridad y la señalización vial, así como de que se suelten y sean arrastradas por el viento hacia los caminos y las carreteras, por nombrar algunos".

Battersby añade que el tema "ha resultado profundamente divisivo en nuestras comunidades", ya que se han recibido numerosas solicitudes ciudadanas para que el ayuntamiento actuara. "No tenemos nada más que añadir al respecto que pudiera resultar útil", concluye.

El debate salta a España: ¿es legal colgar la bandera en el balcón?

El caso británico coincide con un debate reciente en España, donde algunos medios advirtieron el mes pasado que colgar la bandera española podría acarrear multas de hasta 600 euros, aunque en este caso se referían al balcón de la vivienda propia, no en edificios ajenos. Sin embargo, varios expertos en Derecho Civil desmintieron rotundamente esa afirmación.

"El propietario puede modificar o colocar elementos en su vivienda siempre que no altere de manera estructural la fachada ni perjudique a otros vecinos", aclara el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por tanto, una bandera temporal y fácilmente retirable no supone infracción alguna.

El catedrático Sergio Nasarre, de la Universidad Rovira i Virgili, lo resume así en declaraciones a Newtral: "Lo que no puedes hacer es cambiar de manera estable o estructural el aspecto de la fachada; pero una cosa provisional y que se puede retirar, como es una bandera, no hay problema".

El jurista matiza que lo que sí podría generar conflicto es "si, por connotaciones políticas o partidistas, como una bandera del Barça, esta se quedara mucho tiempo y afectase al valor o la convivencia en el edificio".

Por su parte, Guillermo Cerdeira, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla, añade que la única restricción válida sería que los estatutos de la comunidad lo prohibiesen expresamente, aunque advierte que "sería un acuerdo ilegal porque atentaría contra la libertad de cada cual", ya que "estamos hablando de un símbolo constitucional español".

En cuanto a la supuesta multa de 600 euros, Nasarre aclara que las comunidades de propietarios no pueden imponer sanciones económicas a sus vecinos. Solo los ayuntamientos podrían hacerlo si el objeto colgado en un balcón "supone un peligro para los transeúntes o altera la integridad de la fachada".