Es el multimillonario más joven del mundo: tiene 27 años, hace 5 estaba en la ruina y trabajaba desde su baño

Hace apenas cinco años, Shayne Coplan no tenía dinero, trabajaba desde el baño de su pequeño apartamento en Nueva York y buscaba una idea que pudiera cambiar su vida. . En aquel entonces, nada hacía pensar que ese joven estaría a punto de iniciar una transformación que demostraría que la vida puede cambiar por completo en cuestión de un instante.

Con solo 27 años, se ha convertido en el multimillonario más joven del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, gracias al éxito de Polymarket, la plataforma de predicciones más grande del planeta.

En 2025, su empresa alcanzó una valoración de 9.000 millones de dólares después de recibir una inversión de 2.000 millones por parte de Intercontinental Exchange Inc. (ICE), la empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Este acuerdo no solo catapultó la fortuna personal de Coplan, sino que consolidó a Polymarket como un gigante emergente en el mundo de la tecnología financiera y las predicciones basadas en blockchain.

De la ruina a la revolución tecnológica

Coplan fundó Polymarket en junio de 2020, en plena pandemia de COVID-19. Con apenas 21 años, sin dinero ni oficina, convirtió su baño en su centro de operaciones. “2020, sin dinero, fundador en solitario, sede en mi oficina improvisada en el baño, no sabía que Polymarket iba a cambiar el mundo", escribió en su cuenta de X.

En aquellos meses de confinamiento, Coplan se inspiró en las teorías del economista Robin Hanson sobre los mercados de predicción, donde los usuarios pueden apostar sobre el resultado de eventos reales: desde elecciones presidenciales hasta acontecimientos deportivos o financieros. Polymarket nació como una respuesta a la demanda de información verificable y descentralizada en un momento de incertidumbre global.

Pero su camino no fue fácil. Según el Financial Express, Coplan llegó a vender los muebles de su apartamento para poder pagar el alquiler. Tras abandonar la Universidad de Nueva York, dedicó todo su tiempo a desarrollar su idea, convencido de que las plataformas de predicción serían una herramienta clave para entender la realidad.

Inversiones, controversias y redención

Antes de la entrada de ICE, Polymarket ya había atraído la atención de grandes nombres del capital riesgo. Founders Fund, la firma del empresario Peter Thiel, lideró una ronda de 150 millones de dólares, y Blockchain Capital participó en otra de 55 millones, elevando progresivamente la valoración de la empresa.

Sin embargo, el éxito de Coplan también vino acompañado de controversias. En 2021, la plataforma fue investigada por el FBI y la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas) por presuntas irregularidades relacionadas con apuestas políticas en torno a las elecciones presidenciales de EE. UU. Polymarket habría gestionado más de 3.600 millones de dólares en transacciones. Aunque la empresa fue sancionada, las investigaciones no derivaron en cargos y, finalmente, en 2025 la CFTC le permitió volver a operar legalmente en EE. UU.

Durante este periodo, Polymarket también atrajo nuevos socios estratégicos, entre ellos 1789 Capital, firma vinculada a Donald Trump Jr., y recibió apoyo de figuras destacadas del mundo cripto, como Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum.