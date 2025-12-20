Adiós a WhatsApp en estos móviles: la aplicación dejará de ser compatible con ellos en 2026

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dejarán de recibir actualizaciones y con el tiempo perderán el servicio de forma total.

Una persona, usando WhatsApp.Getty Images

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ofrecer actualizaciones en 2026 a algunos dispositivos antiguos. Desde la empresa han afirmado que aquellos que se vean afectados por esta medida recibirán de forma previa una notificación donde se le advertirá de ello. Los modelos que estarán afectados por esta actualización serán:  

Teléfonos IPhone con iOS 15.1

Los dispositivos de la marca Apple que se verán afectados principalmente serán aquellos anteriores a la generación 6. Concretamente:

  • IPhone 6.
  • IPhone 6 Plus.
  • IPhone 5s.
  • IPhone 5c.
  • Modelos anteriores a ellos.

Teléfonos Android  OS 5.0 

  • Samsung Galaxy S4.
  • Samsung Galaxy Ace 4.
  • LG Optimus L3 II.
  • Sony Xperia M.
  • Huawei Ascend Mate.
  • HTC Desire 500.
  • Otros modelos lanzados antes de 2014.

En el supuesto de tener alguno de estos móviles, se aconseja tener una copia de seguridad para conservar los mensajes y archivos, además de cambiar a un dispositivo compatible. Desde la aplicación afirman que "antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo". 

Otro consejo es comprobar si se puede actualizar el sistema operativo, lo que podría solucionar el problema de compatibilidad. Si no se puede actualizar el sistema, la mejor opción es comprar otro teléfono que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por WhatsApp. 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

