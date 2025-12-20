Adiós a WhatsApp en estos móviles: la aplicación dejará de ser compatible con ellos en 2026

La aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ofrecer actualizaciones en 2026 a algunos dispositivos antiguos. Desde la empresa han afirmado que aquellos que se vean afectados por esta medida recibirán de forma previa una notificación donde se le advertirá de ello. Los modelos que estarán afectados por esta actualización serán:

Teléfonos IPhone con iOS 15.1

Los dispositivos de la marca Apple que se verán afectados principalmente serán aquellos anteriores a la generación 6. Concretamente:

IPhone 6.

IPhone 6 Plus.

IPhone 5s.

IPhone 5c.

Modelos anteriores a ellos.

Teléfonos Android OS 5.0

Samsung Galaxy S4.

Samsung Galaxy Ace 4.

LG Optimus L3 II.

Sony Xperia M.

Huawei Ascend Mate.

HTC Desire 500.

Otros modelos lanzados antes de 2014.

En el supuesto de tener alguno de estos móviles, se aconseja tener una copia de seguridad para conservar los mensajes y archivos, además de cambiar a un dispositivo compatible. Desde la aplicación afirman que "antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo".

Otro consejo es comprobar si se puede actualizar el sistema operativo, lo que podría solucionar el problema de compatibilidad. Si no se puede actualizar el sistema, la mejor opción es comprar otro teléfono que cumpla con los requisitos mínimos exigidos por WhatsApp.