Los franceses salvan Duralex: hasta 7.000 particulares ponen cinco millones y mantienen la marca mítica

Si decimos que no hay casa en Europa sin platos o vasos o tazas de Duralex seguramente no nos equivocamos. Es un clásico en las mesas, desde hace décadas, toda una promesa de durabilidad. Y, sin embargo, la mítica marca ha estado a punto de hacerse añicos, de desaparecer, por culpa de los malos números. Ni siquiera el hecho de que lo vintage se haya puesto de moda le permitía superar una crisis que arrastra desde hace al menos cinco años y que se había intentado salvar pasando la titularidad a manos de los propios empleados. Al final, ha logrado salvarse gracias a los consumidores, fieles de siempre.

Según informa la cadena de radio francesa RTL, la fábrica de vidrio ha recibido más de cinco millones de euros en promesas de inversión en tan sólo unas horas, este lunes 3 de noviembre, con el objetivo de garantizar la continuidad de su recuperación. Esta iniciativa de captación de fondos, directamente de inversores franceses, ofrecía un tipo de interés anual del 8% durante siete años, con una parte de la inversión deducible de impuestos. Era una llamada desesperada, que ha surtido efecto. "Un éxito rotundo", en palabras del director general de Duralex, François Marciano.

En declaraciones a la citada cadena de emisoras, Marciano explica que "los 250 empleados están eufóricos". "No podríamos haber soñado con nada mejor. Esperábamos un éxito arrollador, alcanzar los cinco millones de euros en cuatro semanas. Lo conseguimos en seis horas", se maravilla.

Feliz y aliviado, el director de Duralex confiesa: "No sé si se dan cuenta, pero es que hay de todo: pequeños inversores y particulares. Las inversiones van desde los 200 euros hasta los 30.000. Simplemente, estamos todos aquí para legar Duralex a la próxima generación", resume. Casi 7.000 personas han reservado su cuota de inversión, a modo de accionistas. Han cumplido con el llamamiento y por ahora no pueden asumir más dinero, pero van a lanzar nuevas iniciativas en el futuro, para ampliar su base de apoyos.

Con sede en La Chapelle-Saint-Mesmin, cerca de Orléans, Duralex nació en 1939 y experimentó dificultades financieras en años recientes. En 2021, fue adquirida por International Cookware, propietaria de otra mítica marca, Pyrex, pero en 2022 llegó otra vez la sombra de la quiebra: con la crisis energética causada en Europa por la invasión de Ucrania por Rusia, Duralex se vio obligada a cerrar sus hornos durante cuatro meses. En 2024 fueron los propios empleados los que salvaron la empresa y sus puestos de trabajo, formando una cooperativa con la que se hicieron con el mando y en la que actualmente están implicados unos 250 trabajadores. Aquella subasta fue una salvación temporal.

Si bien la trayectoria de la empresa desde entonces se ha ajustado al plan de salvaguardia aprobado por un tribunal, según Marciano, "aún queda mucho por hacer" y la firma "todavía no está fuera de peligro". De ahí la petición de ayuda. Se puede decir que se ha salvado su futuro inmediato, pero si se le quiere dar continuidad, hacen falta más empujones para la recuperación total de esta marca icónica del patrimonio industrial francés. Sin embargo, "la empresa aún no está a salvo, necesitamos este dinero en particular para poder seguir desarrollando nuevos modelos y comprar nuevas máquinas ", dijo Marciano, según cita la edición gala del HuffPost.

En este año, la empresa ha registrado unos ingresos de 33 millones de euros, tras los 26,4 millones previstos para 2024, y confía en obtener beneficios si supera los 35 millones de euros, al cierre del ejercicio. "En los años 80, el 25 % de la economía francesa era industrial. Ahora sólo representa el 9 %", expone el gestor. La marca, vieja de décadas, también quiere desarrollar nuevas colaboraciones, consolidando su reciente alianza con La Poste (el servicio postal francés) y el presentador de televisión Stéphane Bern. Diversificar para poder salir a flote.

Por ahora, Duralex permanece irrompible.