Un joven pica en una estafa adrede para dar una lección al timador: "¿Por qué engañas a la gente?"

Los estafadores suelen pensar que son más listos que las potenciales víctimas a las que intentan engañar. Sin embargo, hay algunas personas que son mucho más inteligentes que los timadores, como demuestra lo ocurrido recientemente en Chipre.

Un joven finlandés de 20 años residente en Chipre se topó en las redes sociales con un mensaje en el que se trataba de reclutar a gente para que, a cambio de una remuneración, incrementaran la visibilidad de unos anuncios publicitarios.

El hombre, en cuanto vio lo que se pedía, se dio cuenta de que estaba delante de una estafa. Sin embargo, en vez de ignorarla, optó por rellenar sus datos de contacto adrede para tratar de dar una lección al timador.

En declaraciones al medio de comunicación finlandés Ilta-Sanomat, Eevert ha explicado que "quería ver qué pasaba, porque estaba seguro de que mucha gente picaría. Me contactaron rápidamente. Al principio, nada parecía fuera de lo normal, pero pronto me di cuenta de que no se trataba de un trabajo, sino de otra cosa".

En concreto, en la estafa se trataba de captar a las víctimas prometiéndoles que con un trabajo de máximo 60 minutos al día se podían entre obtener entre 50 y 200 euros. Además, se aseguraba que, tras pasar un periodo de prueba, el salario mínimo del 'trabajo' era de 2.500 euros al mes.

Al poco tiempo de proporcionar su contacto, el joven finlandés fue incluido en un grupo de WhatsApp. Allí, un usuario llamado Grace habló con él para describirle el trabajo y tentarle con las mencionadas cifras.

En esa conversación, el estafador le comunicó que el sueldo se pagaría en criptomonedas, ante lo que recibió el rechazo y, especialmente, la burla por parte de Eevert. "¿Por qué discriminas a las criptomonedas?", le preguntó el timador; a lo que el joven le respondió: "¿Por qué engañas a la gente?".