Visita a su antigua profesora de Primaria y el regalo que le hace ella es mil veces mejor que un sobresaliente

Lo que vivimos de pequeños en el colegio, acaba marcándonos de por vida. Muchas vivencias y aprendizajes tanto en clase, como fuera de ella, nos ayudan a definir nuestro camino como personas.

Es por ello que muchos son los alumnos que, años después, tal y como hacen los actores de muchas series conocidas, se acaban reuniendo para compartir anécdotas de entonces, intercambiar cómo les está yendo todo y acordarse de una etapa difícil de olvidar.

No sabemos si es lo que ha sucedido con Víctor Abad, creador de contenido, editor de vídeo y streamer, que, además de estar esperando, como nos pasa a todos, la victoria '33' de Fernando Alonso en Fórmula 1, suele informar a diario en redes sociales sobre el deporte automovilístico.

Lo que el protagonista ha contado en un tuit en la red social X es que ha ido a visitar a una de sus profesoras de Primaria y el encuentro ha sido mucho más emotivo de lo que podía esperar.

"He visitado a mi antigua profesora de primaria y me ha regalado, en físico, la mejor foto de mi vida. Hasta ahora solo tenía una foto borrosa", ha asegurado, en la primera parte del mensaje.

Se trata de una imagen en la que aparece él, sus profesoras y sus compañeros de clase disfrazados por Carnaval. Pero hay alguien que decidió ir por libre. Su pasión por la Fórmula 1 no viene de ahora y la foto es un claro ejemplo.

"El día en el que me negué a ir de pingüino en carnaval junto a toda la clase porque 'tenía un disfraz mejor en casa'", ha contado, junto a la fotografía. En ella, aparecen casi toda la clase disfrazada de pingüino, menos él, que decidió ponerse, nada más y nada menos, que su mono de Fernando Alonso. Sí, ese con el que se convirtió en bicampeón mundial.

La escena ha dado la vuelta al mundo, con más de 29.000 me gusta y cientos y cientos de comentarios. No sabemos si habrá victoria '33' de Fernando Alonso, ni 'El Plan' de Aston Martin para 2026. Lo que sí que sabemos es que el regalo que le ha hecho su profesora a Víctor Abad es mucho mejor que cualquier sobresaliente en un examen.