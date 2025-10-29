La Guardia Civil alerta de una nueva estafa: si te ha llegado este mensaje al móvil, no lo abras

Año tras años el número de estafas producidos a través de la red, los conocidos como ciberdelitos, no dejan de aumentar. Según datos del Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI), en 2020 se registraron 287.963 casos, mientras que la cifra ha ido aumentando hasta los 472.125 del 2023, último año con cifras disponibles. En 2021 fueron 305.477 y en 2022 la cifra subió hasta los 374.737.

Cada día se ven nuevos delitos, especialmente aquellos que tienen el phising como técnica para robar datos de las personas. Esta práctica consiste en que los autores de la estafan se hagan pasar por organizaciones o entidades y envían mensajes a sus víctimas con enlaces fraudulentos desde los que, si acceden y rellenan la información que se solicita, acaban dando datos personales y bancarios.

Este martes, la Guardia Civil ha alertado desde sus redes sociales de una nueva campaña de phising, que ha tenido esta vez al Ministerio de Sanidad como la organización suplantada.

Concretamente se enviaba el siguiente mensaje relacionado con la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI): "Aviso urgente, renueve su tarjeta sanitaria en un plazo máximo de 48 horas para conservar todos sus derechos". Junto al texto se añadía el enlace fraudulento.

La advertencia de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha querido pedir a la población que no piquen si les llega un mensaje de este estilo porque, como han confirmado, desde Sanidad no se está requiriendo esa información ni enviando ese mensaje a la población.

"Aviso: Sanidad no está solicitando la renovación de tu tarjeta sanitaria con motivo de la implantación de un nuevo sistema de verificación", han comenzado diciendo desde el instituto armado.

Además, han rematado así su advertencia: "#NoPiques, se trata de una campaña fraudulenta de correos electrónicos y SMS que comunica a las víctimas la sustitución obligatoria para obtener tus datos personales y bancarios. Es #pishing #smishing".