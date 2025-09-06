Un nuevo informe alerta del plan de propulsión nuclear de los multimillonarios para navegar sin remordimientos

Ser multimillonario es prácticamente sinónimo de tener gustos caros: casas de lujo de miles de metros cuadrados y extensos jardines, una colección de coches de alta gama, relojes de cifras astronómicas y yates o embarcaciones de grandes dimensiones.

En lo que respecta a la navegación de lujo, un nuevo informe de Lloyd's Register señala una importante transformación en el sector, al ver que algunas personas que coleccionan millones de euros en las cuentas bancarias están considerando que la propulsión nuclear puede ser una solución ante el impacto ambiental actual de sus embarcaciones.

Un ejemplo es el del super yate de más de 160 metros de eslora que llevaba años atracado y ahora ponía rumbo había gastado toneladas de diésel mientras estaba inactivo para mantenerse fresco, lo que desembocó en una factura ambiental y económica de considerables dimensiones.

Así, de acuerdo al siguiente informe, el director del segmento global de yates de Lloyd's Register, subraya que la energía nuclear “tiene el potencial de transformar el transporte marítimo tanto como lo hizo el cambio de la madera al hierro o de la vela al vapor”. Una consideración importante, remarcan desde el medio Interesting Enginnering, teniendo en cuenta las altas emisiones actuales de carbono de yates de estas consideraciones, además de la creciente concienciación medioambiental de sus dueños.

De acuerdo al citado medio, la propulsión nuclear permite dejar a un lado los combustibles fósiles propios de los yates más tradicionales, como el carbono, para reducir así el impacto ambiental. También hacen hincapié en que permite la navegación a mayor velocidad y rendimiento, lo que genera una mayor confianza entre las personas que están a bordo. A pesar de su alto coste, el periódico también señala que estiman que en muchos yates se alquilarán los reactores nucleares, lo que abarata el precio de los mismos.

Una decisión controvertida



Asimismo, los desafíos de esta propulsión nuclear plantea incógnitas en lo que se refiere a los peligros de este tipo de energía y a los marcos regulatorios. Una de las alternativas es la empleada por Bill Gates, siguiendo al rotativo. El multimillonario sacó a la venta su embarcación de 118,8 metros bautizada como “Breakthrough“ que funciona con hidrógeno por 645 millones de dólares.