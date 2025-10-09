Un policía denuncia al comisario de Puente de Vallecas por una vulneración de derechos "consciente y persistente"

Un agente de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Puente de Vallecas ha denunciado a su comisario ante el Servicio de Régimen Disciplinario después de solicitar cinco días hábiles por enfermedad grave de un familiar de primer grado, recibir la comunicación de que le pertenecen tres noches por su modalidad y finalmente lograr únicamente dos noches libres por decisión del jefe de la Comisaría.

Según el escrito al que ha tenido acceso El HuffPost, el conflicto se originó el pasado 29 de agosto después de que la esposa embarazada del agente tuviese que ser hospitalizada de urgencia tras sufrir una hemorragia, situación que se repitió días después. En ese momento, los médicos recomendaron a la mujer reposo absoluto y no levantar peso, motivo por el que el agente solicitó cinco días hábiles para atender tanto a su cónyuge como a su hija de tan solo dos años.

La petición del funcionario fue realizada a través del portal oficial de la Policía, pero la Oficina de Vallecas le comunicó que, bajo la modalidad de servicio de dos noches seguidas y cuatro días libres, únicamente le correspondían tres noches de permiso. Con todo ello, poco después la Comisaría le denegó la minuta.

Ante esta negativa, el agente recurrió al sindicato policial CEP y al jefe de Seguridad Ciudadana, quienes respaldaron su solicitud, argumentando que se ajustaba a la normativa vigente y que la comisaría estaba en un error debido a que "no están al día de las actualizaciones legales". Incluso la Oficina de la Policía ratificó por escrito que los tres días eran procedentes para poder cuidar de su familia dada su situación.

Tal y como queda reflejado en la denuncia a la que ha accedido este medio, el comisario Álvaro Rojas Broncano mantuvo la negativa, alegando que en su Comisaría "sólo se dan dos noches" a los funcionarios del servicio de noches, debido a que existe un acuerdo de concesión de vacaciones y asuntos propios "que a su criterio ya es muy favorable".

Tras su respuesta, el agente decidió formalizar la denuncia ante Régimen Disciplinario, calificando los hechos como una vulneración de sus derechos laborales, que se da de forma "consciente y persistente" por parte de Rojas y que podría constituir una falta grave por limitar los derechos reconocidos de los subordinados.