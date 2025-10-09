Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un policía denuncia al comisario de Puente de Vallecas por una vulneración de derechos "consciente y persistente"
Sociedad

Sociedad

Un policía denuncia al comisario de Puente de Vallecas por una vulneración de derechos "consciente y persistente"

El agente solicitó cinco días libres para cuidar de su mujer embarazada y su hija de dos años y la Comisaría denegó el permiso, concediéndole tan solo dos noches. 

Alba Martín
Alba Martín
Un policía nacional, en las calles de Madrid, en una imagen de archivo.Getty Images

Un agente de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Puente de Vallecas ha denunciado a su comisario ante el Servicio de Régimen Disciplinario después de solicitar cinco días hábiles por enfermedad grave de un familiar de primer grado, recibir la comunicación de que le pertenecen tres noches por su modalidad y finalmente lograr únicamente dos noches libres por decisión del jefe de la Comisaría.

Según el escrito al que ha tenido acceso El HuffPost, el conflicto se originó el pasado 29 de agosto después de que la esposa embarazada del agente tuviese que ser hospitalizada de urgencia tras sufrir una hemorragia, situación que se repitió días después. En ese momento, los médicos recomendaron a la mujer reposo absoluto y no levantar peso, motivo por el que el agente solicitó cinco días hábiles para atender tanto a su cónyuge como a su hija de tan solo dos años.

La petición del funcionario fue realizada a través del portal oficial de la Policía, pero la Oficina de Vallecas le comunicó que, bajo la modalidad de servicio de dos noches seguidas y cuatro días libres, únicamente le correspondían tres noches de permiso. Con todo ello, poco después la Comisaría le denegó la minuta.

Ante esta negativa, el agente recurrió al sindicato policial CEP y al jefe de Seguridad Ciudadana, quienes respaldaron su solicitud, argumentando que se ajustaba a la normativa vigente y que la comisaría estaba en un error debido a que "no están al día de las actualizaciones legales". Incluso la Oficina de la Policía ratificó por escrito que los tres días eran procedentes para poder cuidar de su familia dada su situación.

Tal y como queda reflejado en la denuncia a la que ha accedido este medio, el comisario Álvaro Rojas Broncano mantuvo la negativa, alegando que en su Comisaría "sólo se dan dos noches" a los funcionarios del servicio de noches, debido a que existe un acuerdo de concesión de vacaciones y asuntos propios "que a su criterio ya es muy favorable"

Tras su respuesta, el agente decidió formalizar la denuncia ante Régimen Disciplinario, calificando los hechos como una vulneración de sus derechos laborales, que se da de forma "consciente y persistente" por parte de Rojas y que podría constituir una falta grave por limitar los derechos reconocidos de los subordinados.

Alba Martín
Alba Martín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de Sucesos y Medios en El HuffPost e intento acercarte día a día lo que ocurre en las calles, juzgados y empresas de Comunicación de España.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en contar los sucesos que ocurren en las diferentes ciudades de nuestro país, pero también me gusta seguir pendiente de la actividad empresarial de los medios de comunicación. De hecho, Medios es la sección a la que he estado dedicada más tiempo desde que llegué a ‘El HuffPost España’.



Desde que soy redactora he seguido de cerca las decisiones del Consejo de Administración de RTVE y siempre he tenido un par de oídos -como mínimo- dentro de las salas donde se producían las reuniones más decisivas de la Corporación. También he sacudido en alguna ocasión el avispero, sacando a la luz temas que posteriormente serían debatidos en las entrañas de la Radiotelevisión Pública. Sin ir más lejos, en El HuffPost desvelamos un informe de Hacienda que revelaba irregularidades y cobros indebidos en la cúpula de José Manuel Pérez Tornero en su etapa como presidente de RTVE o las llamadas que hizo la SEPI a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, advirtiendo de su preocupación por el estado de revolución permanente del medio.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo y Comunicación Audiovisual en la URJC y adelanté mis prácticas todo lo que pude porque estaba deseando pisar la radio. Fue entonces cuando comencé a encadenar experiencias como becaria en Unika FM, Mediaset, Tesseo Producciones –elaborando reportajes de investigación para TVE- y El Independiente, donde en 2020 finalmente tuve mi primer contrato indefinido como redactora. Más tarde pasé por Dircomfidencial donde descubrí el periodismo de nicho, me especialicé en empresas y medios de comunicación e hice mis primeras fuentes importantes. Gracias a esta oportunidad pude fichar por El Español, donde seguí de cerca los medios y otros asuntos de la actualidad económica. En 2022 aterricé en PRISA para poner en marcha la vertical de Medios en El HuffPost y desde entonces sigo aprendiendo a ser una periodista todoterreno.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 