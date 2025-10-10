Un profesor habla sin filtros a sus alumnos: "Viajo 300 kilómetros al día para llegar aquí. Traten de hacerme feliz al llegar y al irme"

Un profesor de Italia se ha vuelto viral después de pedirles a sus alumnos que por favor tuviesen algo de empatía con él y le tratasen de hacer "feliz", pues se recorre unos 300 kilómetros diarios para poder ir a la escuela, gastando unos 400 euros en gasolina al mes.

Según ha podido contar el hombre, de 44 años, al diario local La Repubblica, quien trabaja como profesor de literatura con un contrato temporal y se define a sí mismo como un "profesor errante", debido a la distancia entre su casa y su trabajo se ve obligado no solo a hacer ese recorrido todos los días laborables, sino que además tiene que levantarse con bastante antelación, lo que le hace perder bastante tiempo.

"Me levanto antes de las 5:00 am para estar allí a las 08:00 am. Y llego a casa sobre las 03:30 pm, cuando tengo la sexta hora. Me acuesto temprano sobre las 10:00 pm", afirmó con resignación el hombre al mismo diario. En total, según sus estimaciones, gasta unos 400€ en gasolina.

A eso se le añade las revisiones del coche, el cambio de ruedas y otros gastos personales. "En total, gasto unos 600 euros al mes, casi la mitad de mi sueldo. No puedo alquilar una habitación en Bisceglie porque tengo dos hijos pequeños. Uno de ellos está en terapia en Foggia, mi mujer no conduce y tengo que llevarlo varias veces a la semana", agregó el mismo.

"Una de las primeras cosas que les dije a los estudiantes fue: 'Chicos, viajo 300 kilómetros al día para llegar aquí. Traten de hacerme feliz al llegar y al irme igual de feliz'. Lo entendieron: son muy buenos", continua el hombre en su explicación, que señaló que aunque su sueldo no es malo, no lo recibe todos los meses.

"El problema es que, al haber entrado por un ranking escolar, no lo recibo todos los meses. El siguiente, en septiembre, aún no me lo han acreditado. Pero mientras tanto, estoy perdiendo. Estoy reemplazando a un compañero que, por desgracia, no se encuentra bien. En esto se ha convertido la escuela: en tener que vivir lejos de los demás", ha concluido finalmente el docente afectado.