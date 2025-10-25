Un restaurante de renombre cae en el nuevo mal hábito entre clientes y contraataca: "Pediremos tarjeta de crédito a partir de ahora"

El enfado de los propietarios de restaurantes con los clientes que reservan una mesa para comer o cenar para 10, 20 o 25 personas y luego no aparecen es cada vez mayor en todo el mundo.

Es la situación que vivió un restaurante de renombre en Italia. El Sangiovesa mostró su enfado público con un grupo de 20 personas que reservó su mesa, pero luego no se presentó.

El propietario mostró su malestar porque no fuesen capaces ni de avisar. Pero claro, como todo, eso provoca reacciones contundentes por parte de los dueños de este tipo de negocios.

Según ha informado el Corriere di Bologna, el restaurante ha decidido plantarse y ha avisado que va a evitar que este tipo de incidentes se repitan. "A partir de hoy exigimos tarjetas de crédito para confirmar las reservas", ha explicado.

"Anoche, más de 20 personas habían reservado en Sangiovesa, pero no aparecieron. Ni llamadas ni mensajes de texto. Detrás de cada mesa, hay alguien preparando la comida con esmero, alguien que te recibe con una sonrisa, alguien que trabaja a destajo para que te sientas como en casa", denunciaron en una publicación en Facebook.

"Con pesar, pero también con sentido de responsabilidad, a partir de hoy solicitaremos los datos de la tarjeta de crédito para confirmar las reservas", han advertido en el mismo mensaje, ya que no quieren volver a sufrir un plantón como el último.

"No por desconfianza. Pero por respeto. Para los que trabajan, para los que reservan seriamente, y para los que no encuentran lugar porque alguien más no ha avisado. La confianza sigue siendo la base de todo. Y a los que nos eligen cada día con corazón y respeto, solo les decimos: Gracias", ha sentenciado el conocido restaurante, con más de 26.000 seguidores en su página de la red social.