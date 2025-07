Un socorrista reflexiona sobre las actitudes de los padres al apuntar a nadar a sus hijos: "Llevan esta inseguridad consigo durante años"

Para un niño, aprender a nadar puede ser un proceso lento y dificultoso. Muchos de los miedos e inseguridades al agua pueden venir de las actitudes paternales. Esta es la teoría de un socorrista que asegura que muchos niños cargan con el miedo durante años.

En declaraciones recogidas por el medio danés Focus Online, él mismo cuenta alguna de sus experiencias. "Un niño se para en el borde de la piscina, inestable, apretado", relata. "El padre se impacienta, "¡ahora salta por fin, no actúes así!" La madre guarda silencio", cuenta. Se trata de "un caso muy común". "Si no estás seguro, no necesitas que te insistan".

"Vemos tales escenas con más frecuencia de lo que nos gustaría. Con una sola frase se puede cambiar todo". El experto reitera que "los niños se toman en serio todo lo que decimos". Para él, la solución está en unas simples palabras: "Puedes, pero no tienes que hacerlo".

Para el socorrista, nadar es "mucho más" que una sola técnica: "seguridad, autoestima y confianza". "Mi trabajo no es sólo prevenir accidentes, sino dar a los pequeños la confianza de que pueden atreverse. A su ritmo, sin ser juzgados", asegura. Con el miedo, "los niños se ponen tensos y evitan el agua".

Él mismo se dirige a los padres para "ser honesto". "Tu hijo será más fuerte si lo dejas solo", les dice. "Todo el mundo tiene derecho a sentirse seguro. Ni empujados, ni avergonzados", concluye.