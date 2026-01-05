Una norteamericana explica qué costumbre española que descubrió hace poco la dejó en shock: "En EEUU eso es ilegal mentalmente"

Las redes sociales —especialmente Instagram y TikTok— han propiciado que ciudadanos de todas partes del mundo muestren cómo viven y cómo se adaptan a las costumbres de los países en los que residen.

En España, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2024, hay 6,5 millones de residentes extranjeros. Lo que representa el 13,4% del total de la población de España.

Los tres países con mayor representación en España son Marruecos, Colombia y Venezuela. Pero, sin duda, uno de los países cuya presencia ha crecido más es Estados Unidos, con un 60% más.

La llegada de Donald Trump al poder, la mejor calidad de vida española, la ganancia del sueldo norteamericano con respecto al español y la facilidad para establecerse como nómadas digitales hace que haya ya 50.000 estadounidenses residiendo en el país, con 11.000 de ellos en Cataluña.

Choque cultural EEUU-España

La diferencia de estilo de vida entre España y Estados Unidos es palpable en muchos aspectos y en TikTok, la usuaria @nubo___ ha compartido algunos de estos choques culturales que aquí son normales pero para que una norteamericana son chocantes.

"En España beben agua del grifo. En Estados Unidos eso es ilegal mentalmente", dice en una de las imágenes. Pero ahí no queda la cosa, el tema comida también le impacta: "¿Cómo puede ser tan barato comer? en USA todo cuesta el triple".

"¿Pero esta gente no trabaja? Hay bares llenos hasta un martes a las 23:00"

Lo laboral también suele llamar la atención de los norteamericanos que vienen a vivir a España y que tienen muy pautado que allí se trabaja de 09:00 a 17:00: "¿Pero esta gente no trabaja? Hay bares llenos hasta un martes a las 23:00".

Pero, sin duda, para ella lo peor es dar dos besos cuando conoces a un desconocido. Algo que dejó de hacerse durante la pandemia pero que parece que no termina de quitarse de las tradiciones patrias: "Lo peor: dos besos para saludar. En USA por eso te denuncian".

Por último, otro de los aspectos de la vida española que más le sorprenden tienen que ver con la noche: "Cenar a las 23:00 es considerado temprano. En EEUU a esa hora ya estoy muerta".