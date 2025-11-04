Una arquitecta tropieza con un apartamento con una sola ventana por 330.000 euros y estalla: "Siempre estará oscuro"

En pleno corazón de Varsovia, en la calle Grzybowska 6A, se está construyendo un apartamento que ha generado una intensa polémica entre arquitectos y urbanistas. Con tan solo 33 metros cuadrados, este inmueble de dos habitaciones se vende por 1,4 millones de zlotys (unos 320.000 euros), a razón de 40.000 zlotys por metro cuadrado. Lo que lo hace especialmente controvertido no es solo su precio, sino su diseño: cuenta con una única ventana, un dormitorio sin luz natural y un mobiliario tan ajustado que apenas permite el movimiento.

Asimismo, denuncia que este tipo de diseño no solo es incómodo, sino que puede afectar directamente al bienestar de sus habitantes. "Este dormitorio nunca verá la luz del día. Siempre estará oscuro", advierte, subrayando que la ausencia de luz natural no es un detalle menor, sino una carencia que impacta en la salud física y mental.

La arquitecta y urbanista Zofia Piotrowska ha denunciado el caso en sus redes sociales, calificándolo como un ejemplo extremo de "patodeveloperka", término que en Polonia se usa para describir desarrollos inmobiliarios que priorizan el beneficio económico sobre la habitabilidad. "Esto no es una patología, sino una inversión 'premium", ironiza Piotrowska, quien señala que el problema no radica únicamente en los promotores, sino en la desregulación legal que se produjo en 2018.

Desde esa fecha, los nuevos proyectos residenciales en Polonia no están sujetos a estándares mínimos de diseño, como el tamaño de las habitaciones o la anchura de las estancias. Antes de la reforma, por ejemplo, toda vivienda debía contar con al menos una habitación de 16m² y las habitaciones dobles debían tener una anchura mínima de 2,7 metros.

El apartamento en cuestión forma parte del complejo Flare, que se promociona como una propuesta de lujo en el centro de la capital. Sin embargo, la descripción del proyecto en la web del desarrollador contrasta con la realidad del plano: "Un espacio para quienes viven sin compromisos, en armonía con el ritmo de la ciudad", reza el anuncio.