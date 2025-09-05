La vivienda se encarece un 12,7 % en el segundo trimestre, su mayor alza en más de 18 años

El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años -desde el primer trimestre de 2007- según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8 % entre abril y junio, mientras que la nueva lo hizo un 12,1 %.

Con respecto al trimestre anterior, el primero de 2025, los precios de la vivienda subieron un 4 % en un contexto marcado por un déficit de vivienda y una demanda creciente, que está tensionando los precios al alza, y por las bajadas de los tipos de interés y el abaratamiento de las hipotecas, que están animando las compraventas.