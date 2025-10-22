Pocos serán tan claros como Wyoming sobre la vivienda en España: "Estamos ante una verdadera emergencia nacional"

El presentador de El Intermedio, José Miguel Monzón, conocido en España como El Gran Wyoming, conocido también por programas como Caiga quien caiga, La azotea de Wyoming o Silencio se juega, que presentó en sus inicios, ha lanzado un poderoso mensaje sobre el problema de la vivienda en España y sus altos precios.

El precio de los alquileres y las viviendas en un problema que sigue siendo objeto de debate al no haber, de momento, una solución. Wyoming se ha hecho eco de un caso de desahucio a un hombre de 80 años que, instantes antes de que llamaran a su puerta, se quitó la vida ante la situación que estaba viviendo.

Ha sido el motor de su discurso. A pesar de ser conocido por sus tonos irónicos en muchas de sus intervenciones, esta vez se ha puesto muy serio. "Ayer se suicidaba un hombre cuando le iban a desahuciar, ocurría en málaga y tenía 80 años, no pudo pagar la hipoteca y su banco subastó la vivienda. En fin, justo cuando se producía el lanzamiento y la comitiva judicial llamaba a su timbre, esta persona ha tomado la decisión de quitarse la vida de un disparo. Es un hecho dramático y que, además, encierra una tendencia preocupante", ha relatado.

"Los desahucios de personas que no pueden hacer frente a su hipoteca han subido un 28% en el segundo trimestre de 2025. Porque la economía irá como una moto, pero muchos ciudadanos intentan seguir el ritmo con un triciclo", ha afirmado. Sin embargo, para Wyoming, tal y como ha comentado justo después, este problema de la vivienda va mucho más allá "del número creciente de desahucios".

"Estamos ante una verdadera emergencia nacional"

Para el humorista, sin duda España está ante una "verdadera emergencia nacional". "Que para un joven sea imposible acceder a una vivienda, pues es una emergencia. Que un trabajador se vea obligado a compartir piso, es una emergencia. Como lo es que alguien tenga que ir de una ciudad a otra porque el precio de la vivienda no se lo puede permitir, o que en ciudades como Madrid y Barcelona se destine un 71% y 64% de los sueldos brutos respectivamente para acceder a un piso", ha defendido.

Por lo tanto, Wyoming se ha hecho una pregunta: "¿Cómo es posible que todas las administraciones de todos los colores no estén manos a la obra intentando arreglar este drama? Las medidas del Gobierno central no terminan de funcionar".

"Y no hablemos ya de la oposición, que en ciertas autonomías aplica políticas neoliberales que solo agrandan el problema y la desigualdad", ha matizado.

"El asunto es realmente desesperante y nadie nos ofrece una guía de actuación. Yo, como en todas las emergencias, recomiendo mantener la calma, pero como en este caso es imposible, mejor optar por acercaros al tigre y pedirle que os haga un hueco para vivir en su jaula", ha rematado el presentador.