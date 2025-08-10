Una azafata revela a quién llamarán por su nombre al subir al avión y a quién le pueden subir a un asiento business gratis

Verano es sinónimo —para algunos afortunados— de vacaciones y viajes. Muchos aumentan en estas fechas sus desplazamientos en avión, ante lo que pueden surgir algunas dudas, como por qué llaman a algunos por megafonía para que embarquen o cómo conseguir viajar en asiento business gratis.

La azafata de Lufthansa Maike Herder ha despejado las dudas sobre estas incógnitas de las que a menudo solo tienen conocimiento los más viajeros. En cuanto a la primera incógnita, "puede haber varias razones", según explicó a BuzzFeed News Alemania y se ha hecho eco Merkur.de.

Así, ha señalado que a las familias que viajan con niños pequeños o bebés se les ofrece preembarque, aunque también puede ser que los pasajeros hayan reservado asientos contiguos y no se pueda gestionar por diversas razones, por lo que escuchar tu nombre por megafonía no siempre es una buena señal, pero conviene estar atento para gestionar cualquier posible problema.

Sin embargo, si la suerte te acompaña, puede ser que el avión esté lleno y estén ofreciendo a algunos pasajeros ascensos de clase. Pero, en este caso, ¿por qué a unos sí y a otros no? Por si había alguna duda, no, ser más amable durante la facturación no ayuda.

"Mucha gente piensa que los auxiliares de vuelo tenemos algo que ver, pero no es cierto. Está regulado técnicamente y solo lo gestionamos una vez tomada la decisión", señaló. Así, ha contado que sos los viajeros frecuentes con un estatus alto los que tienen prioridad para darles una "probadita de lo que es la clase ejecutiva". Mientras, si quedan asientos libres o con beneficios se asignan de forma aleatoria entre el resto de pasajeros.