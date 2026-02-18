La borrasca Pedro llega a Francia y recuperan un histórico tuit de Sánchez para la ocasión: 10 de 10

La cuenta de X de Pedro Sánchez —antes Twitter— es la Biblioteca de Alejandría de la red social de Elon Musk. El presidente del Gobierno de España lleva en la red social, ahora propiedad del magnate de Tesla, desde 2009 y ha publicado más de 35.000 mensajes.

Sánchez, antes de llegar al Gobierno, era un asiduo tuitero y comentaba la actualidad con mensajes poco elaborados, de humor y hasta alguno con erratas propias del uso que se daba por entonces de las redes.

Para el recuerdo está el famoso "ser malos", la pizza Cojonuda del Luna Rossa, el día cansado sin ganas de tuitear o, el más mítico, la del día que empieza mal pero que al final acaba bien que siempre recuperan en elecciones generales.

Ahora, con motivo de la llegada de la borrasca Pedro a Francia, los expertos en los tuits de Sánchez han recuperado uno que está dando mucho juego. Publicado en febrero de 2011, el presidente puso en X: "Bon jour my friends".

"La borrasca Pedro llegando a Francia", ha puesto un usuario delante de la captura de pantalla de este mensaje. La publicación tiene ya más de 2.000 'me gusta' en pocas horas y los comentarios no dejan de subir.

Qué pasa con la borrasca Pedro

"La borrasca Pedro ha sido nombrada por Meteofrance. Es la 16ª de la temporada; estamos a una del máximo histórico. Afectará más a Francia. En España, provocará viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves. Nieve a partir de 700 m en el norte el jueves", dice AEMET sobre la borrasca con el nombre del presidente del Gobierno.

Y claro, los comentarios y respuestas a AEMET son del tipo: "Todos sabemos que esta borrasca traerá un frente de memes, con abundantes precipitaciones de risas y alertas nivel rojo de inundaciones oculares".

"¿Entonces porque no la han llamado Pierre?", "Ya la tenemos desde hace 8 años y no se va la borrasca Pedro de nuestras vidas", ¿O sea que cuando se marche Pedro saldrá el sol? Que bonita metáfora, por Dios" y "A ver si se lleva volando a los fascistas de aquí" son algunos de los mensajes que se han podido leer.