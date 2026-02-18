Multan con 2000 euros a dos cazadores por abatir 650 cuervos: "Soy yo quien caza aquí, este es mi territorio"

Varias llamadas de conductores alertando de “cosas negras” que caían sobre la calzada terminaron en un juicio y una multa de miles de euros. Los protagonistas de esta historia son dos cazadores y 650 cuervos abatidos en un solo fin de semana lo largo de la carretera nacional RN7, en el departamento francés de la Nièvre.

El tribunal penal de Nevers les juzgó e impuso finalmente una multa de 2.000 euros a uno de ellos. Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2025, cuando el teléfono de guardia de la Oficina Francesa para la Biodiversidad comenzó a sonar repetidamente.

Los conductores que circulaban por esa carretera nacional denunciaban la caída de aves frente a sus vehículos. También intervino la Liga para la Protección de las Aves, tras recibir avisos sobre disparos en las hileras de plátanos que bordean la RN7 en Saint-Pierre-le-Moûtier, Chantenay-Saint-Imbert y Tresnay.

650 aves abatidas en un fin de semana

Según su propio recuento, los cazadores dispararon contra 650 cuervos desde el amanecer hasta las diez de la mañana durante ese fin de semana. La especie, aunque puede parecer abundante en la zona, está protegida por disposiciones europeas debido a su preocupante declive. No obstante, la administración francesa concede exenciones en determinadas circunstancias por daños agrícolas.

Las asociaciones ecologistas denunciaron que la caza se organizó cuando muchos ejemplares jóvenes aún no habían desarrollado plumas de vuelo, lo que les impedía abandonar los nidos. Los agentes desplazados al lugar observaron numerosos cadáveres de aves no adultas alrededor de la carretera.

El único acusado presente en el juicio, un señor jubilado, rechazó esta versión. “Pero no, pff… el 4 de mayo ya no quedaban crías en los nidos”, afirmó ante la presidenta del tribunal, Lydie Samour según un diario francés. El segundo implicado no compareció, alegando residir lejos.

“Aquí soy yo quien caza”

Durante la vista, el acusado defendió su actuación con firmeza. “Yo soy quien caza aquí. Es mi territorio. Tengo un plan de caza para la caza mayor. Soy el responsable. Llevo haciendo esto veinte años”, declaró.

También se le reprochó haber dejado numerosos cadáveres en el lugar. “Hicimos lo que pudimos, no podíamos recogerlo todo. Con zorros y tejones, en una semana no queda nada”, respondió, estimando que el total ascendía a unos 200 kilos de carne.

Un agente de la Oficina Francesa para la Biodiversidad señaló que, aunque pudiera existir autorización para la caza, está prohibido apuntar directamente a los nidos. Además, indicó que muchas aves quedaron heridas y murieron posteriormente sin ser rematadas, lo que calificó de “acto de crueldad”.

Riesgo para la seguridad vial

La fiscal adjunta, Marie-Christine Woldanski, subrayó el peligro que suponían los disparos junto a una carretera nacional. “No se respetaron las condiciones de seguridad. Puede haber accidentes cuando se dispara al aire. Y la caída de aves también puede hacer que los conductores pierdan el control”, argumentó.

La Fiscalía solicitó 2.000 euros de multa —incluidos 800 en concepto de firme— para el acusado presente y 1.500 euros para el segundo cazador, además de la retirada de sus licencias durante un año.

El acusado justificó la acción alegando daños agrícolas: “Comen plántulas, vacían comederos, matan árboles frutales, pinchan el heno… incluso arrancan los ojos de los corderos”, sostuvo. “No fue una masacre, fue una acción útil. Intervenimos por el bien de todos.” Tras deliberar durante tres semanas, el tribunal impuso la multa de 2.000 euros al principal acusado.