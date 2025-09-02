Una dentista se pasea por un supermercado típico y señala las pastas de dientes que no recomienda usar

Por más que brillen en los anuncios, no todas las pastas dentales son iguales ni inofensivas. Algunas prometen dientes totalmente blancos o fórmulas "naturales", pero ¿qué opinan realmente los profesionales que trabajan todos los días con dientes reales? La dentista Janira Sánchez no se anda con rodeos.

"Soy uno de cada diez dentistas que no recomienda esto", afirma la experta con ironíaen un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @clinicajanirasanchez, en alusión directa al conocido eslogan publicitario que muchas marcas utilizan para respaldar sus productos. Sin embargo, lejos de seguir la corriente, lanza una advertencia clara sobre algunas pastas dentales que considera perjudiciales para la salud bucal.

La primera marca que muestra es Happy Bio, que, a pesar de supuestamente ser natural, puede ser muy perjudicial para nuestros dientes. "¿Pasta sin flúor? No. Además, carbón activo, muy erosivo", asegura tajante.

También descarta una gran variedad de grandes marcas como Colgate u Oral-B. "Muy abrasiva", "no, estorpea el esmalte", va comentando mientras muestra las diferentes opciones colocadas en los estantes del supermercado.

A pesar de que muchos usuarios le han pedido que publique otro vídeo con las pastas de dientes que sí recomienda, la dentista no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, sí ha compartido otros consejos, como la cantidad de pasta de dientes que debemos usar, señalando que "no hace falta echarse un chorrazo. La cantidad necesaria es un guisante".

En otra publicación, aconseja no enjuagarse, ya que, de hacerlo, "estarás eliminando todos los principios activos" de la pasta de dientes. "Diría que este es el hábito que más me ha costado eliminar de mi rutina dental. Y tú, ¿te ves capaz de hacerlo?", propone.

Es importante prestar atención a los consejos que puedan llegar de los expertos, puesto que una buena higiene bucal es esencial para la salud y nos permitirá notar múltiples beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

Conservar la salud de tus dientes , reduciendo significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades de las encías o lesiones periodontales.

, reduciendo significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades de las encías o lesiones periodontales. Favorecer tu bienestar general , ya que la acumulación de placa y sarro puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Además, algunas enfermedades del organismo también impactan en la salud dental, por lo que mantener una buena higiene oral es esencial.

, ya que la acumulación de placa y sarro puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Además, algunas enfermedades del organismo también impactan en la salud dental, por lo que mantener una buena higiene oral es esencial. Mejorar el aspecto de tu sonrisa , haciendo que tus dientes luzcan más limpios y saludables.

, haciendo que tus dientes luzcan más limpios y saludables. Eliminar el mal aliento , ya que una boca limpia dificulta la proliferación de bacterias causantes del olor.

, ya que una boca limpia dificulta la proliferación de bacterias causantes del olor. Disfrutar más de los sabores, pues una boca bien cuidada permite que el sentido del gusto funcione de forma óptima.