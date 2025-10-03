Una empresa de palets invierte 4 millones de euros en robots y genera empleo: "La automatización de la línea de producción es una primicia mundial"

En Seissan, un pequeño municipio del departamento francés de Gers, la empresa Gers SCI Pal está llevando a cabo una auténtica revolución industrial. Especializada en la fabricación de palets de madera, la compañía ha apostado por una automatización sin precedentes para aumentar su productividad un 50% en cinco años. "Es una primicia mundial", afirma a La Dépêche Anne Piques-Rouxelin, presidenta de la compañía.

Sin embargo, lo que hace realmente único a este proyecto no es solo la tecnología, sino el enfoque humano que guía todo su desarrollo.En pocos meses, esta innovación permitirá que la producción anual de la fábrica pase de 800.000 a 1,2 millones de palets, sin reducir el empleo. Al contrario, la empresa está contratando y construyendo nuevas instalaciones para mejorar las condiciones laborales.

La historia de Gers SCI Pal comienza a finales de los años 70, cuando los padres de Piques-Rouxelin se dedicaban a fabricar traviesas de ferrocarril. La transición hacia la fabricación de palets llegó por intuición y necesidad.

"Mi padre pensó en fabricar palets, sobre todo porque las traviesas de hormigón estaban sustituyendo a la madera", recuerda. Aunque en un principio la idea fue recibida con escepticismo, no tardó en consolidarse como una oportunidad de negocio sólida, expandiéndose por toda la mitad sur de Francia y alcanzando actualmente una facturación anual de entre 6,5 y 7 millones de euros.

Tecnología punta con raíces locales y al servicio del bienestar

Con una superficie de 9 hectáreas, la empresa gestiona el proceso completo, desde la tala de troncos hasta la entrega final de los palets. "Ya habíamos automatizado las líneas de producción, pero la nueva inversión nos lleva al siguiente nivel", explica Piques-Rouxelin. La fábrica contará con 14 nuevos robots, frente a los tres anteriores, integrados en recintos seguros. Durante los próximos seis meses, serán calibrados para alcanzar sus objetivos de rendimiento.

La automatización, sin embargo, no implica deshumanización: "¡Los robots también son para los empleados!". De hecho, se invertirán 4 millones de euros en equipos y 1,5 millones más en un nuevo edificio social para los trabajadores.

Desde que Anne Piques-Rouxelin asumió la dirección, la plantilla ha crecido hasta las 35 personas, y las previsiones es que siga aumentando, ya que se buscan cinco empleados más. "Hombres, mujeres, con o sin discapacidad, aquí el robot se utiliza para aliviar la carga. Ayuda a evitar transportar o mover pesos pesados y ofrece a los conductores de línea una visión más precisa", explica.