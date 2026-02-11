Ayuso hace la rosca a Trump: le regala una medalla, vincula a la izquierda con el narco y se mete con México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha graduado esta noche en el universo MAGA, esto es, los ultras entre los ultras en el Partido Republicano de Estados Unidos. A través de un vídeo grabado, ha participado en The Hispanic Prosperty Gala, el macroevento conservador y liberal sobre la influencia latina en el mundo celebrado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Palm Beach (Florida).

En su intervención, básicamente, le ha hecho la rosca al presidente norteamericano. No es nuevo que defienda su ideario y sus políticas -aunque se ha tapado cuando, por ejemplo, han llegado aranceles que afectaban a toda Europa, incluyendo España-. Sin embargo, ahora le ha comprado el discurso entero: ha vinculado a la izquierda con el narcotráfico y la delincuencia, ha equiparado al Gobierno de México con la dictadura cubana y ha hecho alusiones que evocan la guerra cultural con el progresismo.

Como colofón, ha anunciado que su Ejecutivo va a conceder la medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos. Es la misma distinción que ya otorgó al ultraderechista Javier Milei, presidente de Argentina, y que causó un enorme revuelo.

El reconocimiento, según detalló Ayuso en la gala, responde al 250 aniversario de la independencia del país, calificado por la propia dirigente como el "principal faro del mundo libre". La medalla, que premia en nombre de los madrileños a representantes y dirigentes de países extranjeros por su labor institucional, se une a otros guiños y reconocimientos del Gobierno regional a EEUU, tras invitarlo al festival de la Hispanidad de 2026.