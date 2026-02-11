Dice Felipe González que votará en blanco y Rosa Villacastín desvela lo que el expresidente hace en privado con Feijóo

Felipe González ha estado con un grupo de periodistas en Los Desayunos de El Ateneo y ha dejado decenas de titulares de todo tipo. El más comentado es que votará en blanco en vez de al PSOE de Pedro Sánchez.

"Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE", ha afirmado el expresidente del Gobierno y uno de los nombres propios más relevantes de la historia del partido.

También ha dicho sobre los posibles pactos electorales: "¿Es un pecado inasumible pactar con Vox? Yo no pactaría pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu".

La relación González-Feijóo

Para analizar las palabras de González, Javier Ruiz desde Mañaneros ha contado con Rosa Villacastín, que ha respondido a las palabras del expresidente: "Todo el mundo sabe que Bildu no es ETA, al contrario, estuvieron luchando contra ETA".

"Fíjate la barbaridad que acaba de decir. Ya como con Felipe estoy totalmente perdida. Sí que sé que invita mucho a Feijóo a su finca. A lo mejor los dos intercambian... no sé. Dicen si tú vuelves al Gobierno pactamos juntos. Eso hoy es imposible con los partidos que tenemos. Si la noche electoral no han hecho más que insultar al PSOE el PP", ha señalado Villacastín.

"De Felipe me callo lo que pienso. Me parece que debería irse o que está gagá. Quien le ha conocido a Felipe... quien le ha visto... uno no puede entender... ya no es que se meta con Sánchez, que puede no gustarle, es con quienes le votaron a él, con sus propios votantes a los que está insultando todos los días. Yo no sé qué le ha pasado ni qué le está pasando, pero de verdad se lo debería hacer ver", ha añadido de nuevo sobre la figura de González.

Ha zanjado Villacastín el asunto diciendo que si no está de acuerdo con el rumbo del PSOE que se dé de baja y ha insistido en que el presidente del PP y él se reúnen de forma habitual "como amiguitos".