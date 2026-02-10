Sabine (54), despedida estando de baja, viuda y con dos hijos, vuelve a trabajar 20 años después: "He recuperado mi lugar"

La firma de un contrato, en una imagen de archivo

Sabine, una mujer austriaca de 54 años, ha pasado un auténtico calvario para poder recuperar 20 años después su puesto en el mercado laboral tras ser despedida por su empresa estando de baja.

Una neumonía fue lo que motivó aquella carta de despido que la apartó de su empleo en el sector del comercio minorista. Tras ese inesperado cese, la mujer se quedó embarazada de su segundo hijo. Tras el nacimiento del bebé, su marido falleció, por lo que Sabine se quedó viuda y sin trabajo.

"Podría haber vuelto al comercio minorista. Pero el horario laboral lo hacía imposible. Sin padres, sin marido, sin cuidado de niños, simplemente no era viable", ha expresado la mujer en declaraciones al medio de comunicación austriaco Heute.

Tras pasar años en casa cuidando a sus dos hijos, Sabine encontró trabajo en Cáritas, clasificando mercancías.

Discapacidad del 60%

La austriaca de 54 años tiene dificultades auditivas que se traducen en una discapacidad del 60%. Ello le abrió las puertas de la Wienwork, una organización sin ánimo de lucro que ofrece a personas que no pueden encontrar empleo en empresas privadas debido a su discapacidad la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral o realizar prácticas.

La obtención de un puesto como becaria en una empresa de catering le acabó cambiando la vida a Sabine. Tras hacerse especialista en la preparación de panecillos, la mujer ha pasado a formar parte de un nuevo comedor escolar puesto en funcionamiento por Wienwork.

Sabine ya acumula un año y medio de experiencia en el citado comedor escolar y se ha convertido en la subdirectora de su departamento. La austriaca se ocupa de calentar comida para niños infantil, educación primaria y educación secundaria.

Respecto a la importancia que tiene para ella su empleo, la mujer asegura que disfruta mucho durante su jornada laboral y que gracias al puesto de trabajo "he recuperado mi lugar".