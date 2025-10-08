Una familia paga por su hotel de ensueño y ya se huelen la trampa cuando ven los camiones de basura en la entrada

Brian Sexton quería disfrutar con su familia de unas vacaciones perfectas, pero el sueño se convirtió en pesadilla cuando llegaron al alojamiento que habían reservado previamente a través de Booking en Kill Devil Hills (Dare, Carolina del Norte) y descubrieron que parecía abandonado.

Al llegar al lugar, la familia se topó con un aparcamiento lleno de camiones de basura, la puerta cerrada con llave y un letrero que decía: "Prohibido el paso". "Estaba confundido. Pensaba: 'No hay manera. ¿Cómo vamos a encontrar un lugar?'. Estaba enfadado", cuenta Sexton a Abc11. Bastó una rápida búsqueda en Google para confirmar sus temores: el hotel había cerrado definitivamente.

Al intentar comunicarse con Booking, Sexton se enfrentó a otro obstáculo: "Eran alrededor de las 20:30 o 21:00 horas y nadie contestaba". Ante la falta de respuesta, y aunque había conseguido ya otro hotel para esa noche, recurrió a su compañía de tarjeta de crédito para reclamar el reclamo de los 1.200 dólares que había pagado.

"Al principio, me dijeron: 'No podemos hacer nada por usted porque no se registró', y yo les respondí: 'Bueno, no pude registrarme porque el hotel está cerrado'", precisa.

A pesar de múltiples correos electrónicos a la plataforma, las respuestas eran siempre las mismas: Booking afirmaba estar esperando una respuesta del establecimiento. Cansado de agurrdar, el hombre dio un paso en firme: "Después de escuchar eso un par de veces, finalmente dije: 'Voy a contactar con Diane Wilson'", periodista especializada en denunciar casos similares.

Tras la intervención de Wilson, Booking explicó que "el alojamiento no nos notificó su cierre, lo que dejó el anuncio activo durante un breve periodo. Desde entonces, el anuncio ha sido eliminado". La compañía también señaló que Sexton había iniciado una disputa bancaria, lo que impedía el reembolso directo. Finalmente, la compañía de tarjeta de crédito falló a favor de Sexton y le devolvió el monto total.