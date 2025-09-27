Una guardería cobra 1.200 euros a los padres por los dibujos de sus hijos: "Nunca he visto un Picasso al volver a casa"

Niños dibujando y haciendo manualidades en el jardín de infancia o guardería. Los niños pequeños con juguetes educativos y suministros para la creatividad.

Más de 2000 euros por los dibujos escolares de unos niños. Los hechos han ocurrido en el colegio Craigslea Community Kindergarten and Preschool en Brisbane (Australia). Tal y como informa el medio holandés De Telegraaf, la escuela, que estaba luchando con las deudas, pidió a los padres que pagarán 2200 dólares australianos (unos 1235 euros) si querían llevarse a casa una colección "cuidadosamente seleccionada" de las creaciones de sus hijos.

De este modo, el dinero se utilizaría para pagar una larga lista de facturas vencidas, incluidos los salarios impagados de los maestros. Esta forma de recaudación fracasó y la escuela decidió cerrar sus puertas hace unas semanas. No obstante, la "recaudación de fondos" es "la triste culminación" de una larga controversia.

La publicación apunta que, en los últimos meses, las tensiones entre la gerencia escolar y los padres ha aumentado constantemente. El centro está afiliado a C&K, una de las organizaciones de cuidado infantil más grandes del estado australiano de Queensland. Y, aunque recibe fondos del gobierno central, las operaciones diarias han sido administradas por un comité de voluntarios compuesto por padres y miembros de la comunidad. Sin embargo, ese comité fue completamente desmantelado el mes pasado después de un desacuerdo, en el que muchos padres decidieron sacar a sus hijos del centro.

Según la información recabada, poco después del cierre, los padres recibieron otro correo electrónico que revelaba el plan de vender las "obras de arte infantil" por unos pocos miles de dólares australianos. En declaraciones recogidas por el medio, una de las madres asegura que se quedó "sin palabras" después de leer el mensaje y decidió recoger las creaciones de su hija, ella misma. "Pero cuando lo intenté, alguien del centro llamó a la policía", explica. "Es ridículo. Absolutamente ridículo. No tengo palabras para describirlo", crítica.

La propuesta también causó revuelo en los círculos políticos. Davod Crisafulli, primer ministro del estado australiano, habló, en declaraciones también recogidas por el medio, de "chantaje emocional". "Nunca he visto a un Picasso volver a casa, eso es seguro. Pero los dibujos de los niños significan algo para ti. Devolvamos a los niños sus creaciones de pintura con los dedos y sigamos adelante con nuestras vidas".