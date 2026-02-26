Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 palabras en español que la gente suele usar incorrectamente
Una persona con un diccionario en la mano.

7 palabras en español que la gente suele usar incorrectamente

Algunos errores habituales de ortografía, significado y uso que siguen repitiéndose en el día a día, muchas veces por influencia de otros idiomas o por simples confusiones que se han normalizado con el tiempo.

alt="alt="Una chica joven susurrando un secreto a otra chica""
“Discrección”Está mal escrita por duplicar la consonante “c” sin motivo. La forma correcta es discreción, con una sola “c”.Getty Images
alt="alt="Un escenario de un crimen con un cordón policial""
  “Evidencia”Suele emplearse como sinónimo exacto de “prueba” en contextos policiales por influencia del inglés ‘evidence’. Sin embargo, en español “evidencia” se refiere a algo evidente o manifiesto, mientras que “prueba” es el término más preciso en el ámbito legal.Getty Images
alt="alt="Una niña dando un beso a un caballo vestido de unicornio""
  “Subrealista”No existe en español. Es una deformación del término correcto, surrealista, relacionado con el movimiento artístico del surrealismo.Getty Images
alt="alt="Un hombre de espaldas tocándose el cuello con dolor""
  “Tortículis”Es una grafía incorrecta. La forma adecuada es tortícolis, con “o” después de la “t”. Además, es una palabra invariable en plural.Getty Images
alt="alt="Un grupo de alienígenas en tubos de laboratorio""
  “Excéptico”Es un error por confusión fonética. La forma correcta es "escéptico", con “s” inicial.Getty Images
alt="alt="La mano de una mujer tarotista echando las cartas""
  “Prever”Es una palabra correcta, pero se usa mal cuando se toma como sinónimo de “predecir”. Significa anticipar o ver con anterioridad basándose en datos o planificación, no adivinar el futuro.Getty Images
alt="alt="Unas calaveras frente a libros de ocultismo""
  “Maldecido”Existe como participio del verbo “maldecir”, pero en muchos contextos coloquiales se utiliza donde corresponde “maldito”, que es el adjetivo habitual en esos casos.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

