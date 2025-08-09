Una madre y su hija quieren sentar precedente al construir una casa de siete habitaciones con 8.000 botellas de vidrio. Según ha contado a Favela Seeds, Edna Dantas y su hija, Maria Gabrielly, se pusieron manos a la obra.

Tal y como ha informado el medio italiano Ecografía Clínica, las protagonistas, de Pernambuco (Brasil) usaron las 8.000 botellas recicladas. "Queremos inspirar a otras personas a crear sus propias soluciones", ha señalado.

Su hogar tiene un nombre, la Casa de Sal. Usan una estructura simple, con vigas de madera reciclada que se han convertido en los pilares que sostienen toda la construcción al completo.

Maria Gabrielly ha explicado que, con su nueva casa, logra vivir "en conexión con la naturaleza". "Más que activismo, es resistencia cultural y una forma de vida", ha indicado en la entrevista.

La idea surgió en el año 2020, en plena pandemia. Al enterarse de que había una mala eliminación del vidrio, decidieron optar por reutilizar una gran cantidad y lo hicieron para intentar dar ejemplo.

Durante dos años, madre e hija construyeron la casa. Edna es licenciada en administración pública y su hija una diseñadora de moda. Ambas decidieron poner en marcha un diseño "en el que las lamas de madera reciclada fueran los pilares fundamentales". "Ellas mismas pusieron en fila las 8.000 botellas de vidrio, que se agregaron a la armadura gracias al cemento”, han explicado en una publicación de Instagram.

Al ver las noticias, la protagonista no dudó en destacar que este mes de mayo se cumplió el quinto aniversario desde que decidieron iniciar el proyecto. "Construye con gran valentía, consciencia y creatividad una tecnología propia, patentada y en gran medida responsable, que ya ha recuperado de forma independiente más de 8 toneladas de botellas de vidrio en la isla de Itamaracá", ha indicado en Instagram.

"La semana pasada, me encontré con una estadística muy alarmante de la ONG Hábitat, que afirma que las mujeres negras en Brasil pueden tardar hasta 7 generaciones, 184 años, en comprar su propia casa", ha expresado.

"El progreso social sigue siendo liderado por personas como nosotros: comunidades, territorios, movimientos sociales y políticos, y la sociedad civil. Casa de Sal es una afirmación práctica de que no solo somos merecedores de derechos básicos", ha explicado.