Una misteriosa familia acumula 7.764 millones de euros y se sigue enriqueciendo con envases de tetrabrik

La familia sueca Rausing, conocida por ser la propietaria del grupo Tetra Laval (fabricante de los envases Tetra Pak), ha reunido en silencio una fortuna de aproximadamente 9.000 millones de dólares, según un informe publicado por Bloomberg.

De acuerdo con dicha agencia, el patrimonio bursátil del clan se extiende por más de cien compañías repartidas entre Europa y Estados Unidos. La mayor parte de sus inversiones está concentrada en tres grandes firmas internacionales.

Los Rausing tienen una participación valorada en 1.900 millones de dólares en International Flavors & Fragrances (IFF), una empresa estadounidense del sector alimentario. También controlan 2.400 millones de dólares en títulos del grupo de gases industriales Linde Plc y 2.200 millones en acciones de la suiza Givaudan, especializada en fragancias y sabores.

Además, la familia mantiene participaciones más modestas en grandes cotizadas como Apple o el banco estadounidense Wells Fargo, según el análisis de Bloomberg.

Las inversiones están canalizadas a través de sociedades y fundaciones con sede en países como Suiza, Liechtenstein y Singapur. La estructura de propiedad ha dificultado que estas operaciones salieran a la luz hasta ahora, ya que nunca se habían hecho públicas con este nivel de detalle. Los Rausing, además, han optado históricamente por mantenerse alejados de los focos mediáticos.

Contactados por Bloomberg, los representantes de la familia rechazaron hacer declaraciones sobre sus inversiones.

El origen concreto del capital familiar no es del todo transparente. Al tratarse de una compañía no cotizada, Tetra Laval no publica sus resultados financieros completos, lo que impide conocer cómo se reparten los beneficios entre los herederos.

Según el informe, la propiedad del grupo empresarial está repartida entre Finn, Jorn y Kristen Rausing. La revista Forbes estima que cada uno de los tres hermanos posee una fortuna personal cercana a los 11.000 millones de dólares, lo que los sitúa en la posición 236 del ranking global de mayores fortunas.